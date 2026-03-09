Mendoza: un preso que estaba internado en un hospital, intentó escapar y murió al caer desde un tercer piso

Un preso internado en el Hospital Central de Mendoza murió tras caer desde un tercer piso durante un intento de fuga junto con otro recluso, que logró ser recapturado minutos después. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo.

Según la información policial, el hecho ocurrió cerca de las 2.46, cuando los dos internos lograron quitar un barrote de una ventana que da a la calle Garibaldi y, en cuestión de minutos, pusieron en marcha el escape.

Los presos improvisaron una cuerda con sábanas para bajar desde el tercer piso. Sin embargo, la maniobra falló: uno de ellos perdió el equilibrio o el soporte cedió , y cayó al vacío.

El hombre fue identificado como Juan Marcelo Tejada , de 35 años , con domicilio en el barrio La Gloria de Godoy Cruz . Personal policial que custodiaba el hospital advirtió la situación de inmediato y trasladó al herido en camilla a una sala interna del centro asistencial. A pesar de los esfuerzos médicos, Tejada murió a las 3.29 por un paro cardiorrespiratorio.

Mientras tanto, el segundo interno , de 26 años, fue visto merodeando las inmediaciones del hospital en actitud sospechosa, según informó el portal El Editor Mendoza .

Al ser interceptado por la policía, intentó justificar su presencia diciendo que estaba “cuidando a un familiar” , pero la coartada no prosperó. Fue identificado y detenido en el acto, y luego trasladado nuevamente al penal de Almafuerte.

La Oficina Fiscal de jurisdicción ordenó la intervención de Policía Científica y las medidas correspondientes para esclarecer los detalles del hecho.

Fuente: TN