Maximiliano Pullaro marcó diferencias con Milei en Expoagro: pidió por la baja de las retenciones y dijo que hay sectores “muy complicados”

“Yo no siento que Argentina esté en guerra”, sentenció el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en su recorrido por Expoagro, en San Nicolás. Lo dijo tras una pregunta de los medios por las palabras con las que Javier Milei sorprendió el lunes al dar un discurso en la Universidad de Yeshiva, en Nueva York.

Sin embargo, Pullaro fue enfático también al apoyar el alineamiento prooccidental del gobierno nacional.

Milei, durante su participación en la Yeshiva, se había declarado el presidente “más sionista del mundo” y, al ratificar su alianza incondicional con Donald Trump y Benjamín Netanyahu, sentenció involucrando a la Argentina en el conflicto: “Vamos a ganar. No me caen bien Irán. Nos metieron dos bombas y tengo una alianza estratégica con EE.UU. e Israel. El mundo se salvó por un centímetro, la bala que no le pegaron a Trump”.

Pullaro estuvo este martes en el corte de cintas en la mayor feria agroindustrial de la Argentina, que organizan Clarín y La Nación. Estuvo sentado en primera fila junto al ex presidente Mauricio Macri, con quien promueve fuertemente el fin de las retenciones al campo , un clamor durante décadas del sector frente a este impuesto que subió fuertemente durante los tres gobiernos kirchneristas.

“Nosotros entendemos que hay que terminar con las retenciones. Sacábamos una cuenta hace unos días atrás: tan solo si las bajáramos a la mitad de lo que las tenemos hoy, estaríamos inyectando alrededor de 2.500 millones de dólares a la economía, a la microeconomía a nivel nacional, y eso provocaría un shock directamente en el bolsillo de los argentinos, que es lo que hoy tenemos que empezar a atender”, sostuvo.

El gobernador santafesino, que recorrió los stands de la feria y visitó el de su provincia promediando la mañana de este martes, apoyó la política libertaria en cuanto a las “variables de la macroeconomía”, que se exhiben. “Todo lo valoramos y lo acompañamos también, pero hoy hay muchos sectores que están sumamente complicados, fundamentalmente la clase media, la clase media baja que no está llegando a fin de mes, y también hay que cuidarla. Para eso, por supuesto, tenemos que apostar al campo pero también a la industria para no ver perder puestos de trabajo”, sostuvo.

Después, señaló que veía “problemas en la microeconomía, que hay muchos sectores que no están llegando a fin de mes, que no les alcanza la plata e indudablemente tenemos que empezar a pensar de qué manera recomponemos los salarios, fundamentalmente de los de abajo. Tenemos que cuidar la industria; si no cuidamos la industria perdemos industrias y, por ende, puestos de trabajo. Y tenemos que seguir apoyando al campo porque el campo tiene una matriz productiva diferente a lo que hay en términos generales en muchos lugares”.

A modo de ejemplo, Pullaro —que optó por no ser parte de la comitiva de diez gobernadores que fueron con Milei a la Semana Argentina en Nueva York— afirmó que el campo “reinvierte cada uno de los recursos que gana porque quiere producir más. Los invierte en ciencia, en tecnología, en maquinaria y en mejorar la producción, por lo cual espero que esas sean las líneas que vengan de este modelo de gobierno”.

Redactora especialista en política exterior natashan@clarin.com

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Fuente: Clarín