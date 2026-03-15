Mataron a un adolescente de 16 años en un boliche de Puerto Madryn

Un adolescente de 16 años murió durante la madrugada de este domingo luego de ser atacado con un arma blanca en el interior de Cleopatra Disco , un local bailable ubicado en la calle Marcos A. Zar al 100, en pleno centro de la localidad chubutense de Puerto Madryn . La investigación identificó a un joven de 17 años como presunto autor del ataque, quien ya se encuentra demorado y a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió cerca de las 5 de la madrugada, cuando efectivos de la Comisaría Primera llegaron al lugar . El presunto agresor había sido retenido dentro del recinto.

El sospechoso fue trasladado de inmediato a la dependencia. Durante el procedimiento, los uniformados evacuaron a los asistentes y preservaron la escena para facilitar el trabajo pericial.

Según el medio local Crónica , la víctima fue identificada como L.B. y, pese a los intentos de asistencia médica en el lugar, falleció por la gravedad de las heridas, según estableció el equipo forense.

Fuentes policiales precisaron que, entre los hallazgos clave de la investigación, el arma blanca que habría sido utilizada fue secuestrada en el interior de la disco.

Especialistas de Criminalística coordinaron el relevamiento técnico y la recolección de evidencia, mientras que personal de la División de Investigaciones Policiales (DPI) descargó los registros de las cámaras de seguridad del local y la zona, considerados elementos fundamentales para establecer la mecánica del ataque.

El procedimiento incluyó la intervención de peritos que realizaron tanto el despeje de los concurrentes como la preservación del espacio donde ocurrió la agresión, con el objetivo de asegurar la cadena de custodia de los elementos secuestrados.

La obtención de las imágenes de las cámaras de seguridad, sumadas al secuestro del arma y otros elementos recolectados en la inspección, permite a los investigadores trazar una secuencia precisa sobre la dinámica del homicidio dentro del local bailable.

La DPI ya inició el análisis del material fílmico en busca de determinar los movimientos previos y posteriores al ataque .

Además de las actuaciones penales, el caso activó la participación del área de Inspecciones Generales de la Municipalidad de Puerto Madryn , que realizó controles sobre las condiciones de funcionamiento del establecimiento. Los funcionarios municipales verificaron si el local cumplía o no con las normas de habilitación y seguridad vigentes para la actividad nocturna.

Fuente: Infobae