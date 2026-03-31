Martes de clima imposible: humedad en la Ciudad, alerta amarilla en nueve provincias y calor extremo en el norte

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense amanecieron otra vez con una humedad pegajosa , el pronóstico de un día caluroso y la alerta de tormentas que ya se empiezan a sentir en todo el país y se encaminan a la Capital: hay alertas amarillas en nueve provincias , en algunas de ellas incluso por temperaturas extremas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a distintas regiones del país, con fenómenos que podrían presentarse con intensidad variable y, en algunos casos, con características fuertes.

Según el organismo, las provincias afectadas son Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Río Negro y la parte norte de la provincia de Buenos Aires . De acuerdo con el parte oficial, el área bajo alerta será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica.

En cuanto a los valores de precipitación acumulada, se estiman entre 20 y 65 milímetros , aunque estos registros pueden variar según la zona.

El detalle por provincia indica que la alerta regirá en Jujuy durante la noche; en Salta y Catamarca durante la tarde y noche; en Mendoza, San Luis y Córdoba hacia la noche; en La Pampa durante la tarde y noche; en Río Negro por la mañana; y en la provincia de Buenos Aires a lo largo de toda la jornada.

El SMN también emitió alerta por las altas temperaturas para el sur de Córdoba, sur y norte de Santa Fe, Entre Rios, norte de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, toda Corrientes y Misiones, donde además hay alerta naranja en la zona de San Pedro, al límite con Brasil

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en tanto, no se esperan fenómenos para preocuparse pero sí un calor pesado. El SMN prevé una jornada calurosa con temperaturas que van entre los 22 y los 29 grados, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia, entre 0 y 10% durante todo el día.

El pronóstico extendido anticipa condiciones similares para el miércoles, aunque con un aumento de la inestabilidad hacia la tarde y la noche, cuando la probabilidad de lluvias podría elevarse hasta valores de entre 40 y 70%. La temperatura máxima alcanzaría los 30 grados.

Para el jueves, con el comienzo del fin de semana largo por Semana Santa, se espera una leve baja en la probabilidad de precipitaciones y marcas térmicas entre 21 y 29 grados, mientras que el viernes continuaría el tiempo estable, con temperaturas de entre 20 y 29 grados y sin lluvias significativas previstas.

Fuente: Clarín