MAR DEL TUYÚ: Detienen a un hombre acusado de quemar a su pareja, que permanece en grave estado

ZONALES

Un grave hecho de violencia de género se investiga en la localidad de Mar del Tuyú, donde una mujer de 29 años sufrió quemaduras y múltiples lesiones, por lo que permanece internada en estado crítico.





El episodio salió a la luz a partir de un llamado desde el hospital de Santa Teresita, donde la víctima ingresó con importantes quemaduras en el cuerpo. Ante la gravedad del cuadro, fue trasladada posteriormente a un centro de mayor complejidad en Mar de Ajó.





Según pudo establecer el personal policial, la mujer habría señalado a su pareja como autor de la agresión, aunque en ese primer momento no pudo brindar mayores detalles debido a su delicado estado de salud.





A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al sospechoso, quien fue localizado en las inmediaciones del lugar del hecho. Tras ser trasladado a la dependencia policial, la fiscalía interviniente ordenó su aprehensión bajo la calificación de lesiones graves en contexto de violencia de género.





De acuerdo al parte médico, la víctima presenta un cuadro crítico: se encuentra intubada, en estado de shock, con asistencia respiratoria mecánica, y presenta quemaduras en distintas partes del cuerpo, además de traumatismos y lesiones en la zona facial.





En las últimas horas, la Justicia dispuso convertir la aprehensión en detención, por lo que el acusado permanece alojado a disposición judicial mientras avanza la investigación.