Dos ONGs buscan adoptantes para los perros rescatados de un criadero clandestino en Mendoza

En un operativo judicial llevado a cabo durante la mañana del jueves en la localidad de El Sauce , Guaymallén , provincia de Mendoza , un grupo de especialistas logró el rescate de 81 perros , en su mayoría de raza Pinscher miniatura , que permanecían en estado crítico dentro de un criadero clandestino.

Luego del allanamiento, dos ONGs intervinieron para buscar adoptantes para varios de ellos como así también curarlos, alimentarlos y darles un hogar provisorio . Una de las organizaciones que asumieron la custodia fue Salvando Patas , de Guaymallén, que cuidan a un pequeño grupo de los rescatados, mientras que Sus Patas en Nuestras Manos , organización de San Martín, recibió 31 perros .

“ Por el momento, los cachorros no están en adopción, ya que continúan en control, monitoreo y recuperación . Hoy, gracias al esfuerzo conjunto, 31 de estos animales están en tránsito con las chicas de Sus Patas en Nuestras Manos, de San Martín. Gracias a ellas se pudo lograr esto, porque nosotras no contábamos con el espacio suficiente para recibir a tantos animales" . indicaron desde Salvando Patas.

El informe técnico resalta, más allá de la malnutrición, enfermedades y nulo aseo , el bajo nivel de socialización y el comportamiento temeroso de los animales , muchos de los cuales habrían sido explotados reiteradamente para reproducción. “De a poquito vamos logrando avances: hoy 5 perritos ya se dejaron tocar, algo enorme para ellos que vienen con tanto miedo . Van confiando paso a paso, a su tiempo”, informaron desde la ONG de Guaymallén.

Y señalaron que los perros se encuentran bajo vigilancia sanitaria constante . Por eso, resaltaron: “ Seguimos buscando hogares de tránsito o adoptantes muy pacientes , ya que son animales que todavía no se dejan manipular con facilidad. Tienen muchísimo miedo y necesitan amor, respeto y tiempo para poder adaptarse. Claramente, nunca conocieron lo que es el cariño ”. Y se sorprendieron por la cantidad de consultas para adoptarlos. “Es enorme”, sintetizaron.

Ambas ONGs difundieron canales de colaboración, incluidos alias bancarios para donaciones - salvando.patas (Aldana Mesa), salvando.patas.ong (Asoc Civil) y suspatasong2025 (ONG)- destinados a cubrir los costos de atención veterinaria, alimentación y alojamiento, con el objetivo de darles la oportunidad de encontrar una familia y evitar futuras situaciones de maltrato animal. “No podemos entender cómo esto sigue pasando. No seas cómplice. No compres animales, adoptá . Esto pasa en la mayoría de los criaderos que no están habilitados", postearon indignadas las rescatistas.

Las tareas de recuperación incluyeron evaluaciones clínicas, estudios de laboratorio, desparasitación, vacunación antirrábica y la aplicación de un plan de esterilización integral , informó la Municipalidad. “Por suerte, están comiendo muy bien . Pero también implica muchísimo trabajo: hacen sus necesidades constantemente y debemos limpiar cada dos horas, por lo que estamos necesitando productos de limpieza , mantas y colchas con urgencia”, expresaron desde Salvando Patas.

En un operativo judicial realizado en la localidad de El Sauce , Guaymallén , provincia de Mendoza , un grupo de especialistas logró el rescate de 81 perros , en su mayoría de raza Pinscher miniatura , que permanecían en estado crítico dentro de un criadero clandestino.

La intervención, desarrollada a raíz de denuncias de vecinos y con la participación de la Municipalidad de Guaymallén , fuerzas policiales y veterinarios, tuvo como objetivo frenar la comercialización ilegal de mascotas y evitar el riesgo sanitario futuro.

Tras ser retirados del lugar, varios de los canes fueron trasladados a refugios, donde requieren hogares provisorios y apoyo económico para permitir su recuperación. Según el municipio, la principal hipótesis es que se trataba de un negocio clandestino sin ningún resguardo sanitario .

De acuerdo con registros del área de Zoonosis municipal, el procedimiento expuso un panorama de abandono grave: los animales fueron hallados hacinados, desnutridos, con fracturas expuestas, sarna y lesiones sin tratar , y permanecían entre excrementos y agua contaminada.

La gravedad del caso se reflejó también en el secuestro de documentación , medicación vencida y dispositivos electrónicos presuntamente ligados a la actividad ilegal, elementos que formarán parte de la prueba judicial.

Como resultados del operativo, un hombre fue detenido y quedó a disposición de la justicia bajo cargos de posible maltrato animal y otras infracciones conexas .

La municipalidad de Guaymallén comunicó que la causa penal sigue abierta y que los dispositivos electrónicos y documentación incautados serán clave para determinar responsabilidades eventuales. El objetivo de las autoridades es asegurar una adopción responsable que evite el regreso de los perros a circuitos de explotación ilegal.

Fuente: Infobae