Mapa de locales vacíos en Buenos Aires: estas son las zonas con más persianas bajas, según un relevamiento

Persianas bajas y carteles de “Se vende” o “Se alquila” : una postal que cada vez gana más terreno en la Ciudad de Buenos Aires . La situación de los locales comerciales es cada vez más crítica: en el primer bimestre del año, la vacancia en las principales arterias porteñas subió un 38,5% interanual y un 43,4% si la comparación se hace con noviembre-diciembre del 2025.

Estos datos surgen a raíz de un relevamiento efectuado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) -que se realiza desde 2014- en el que se conoció que entre enero y febrero de 2026 se detectaron 284 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas: la Peatonal Florida y las avenidas Córdoba, Pueyrredón, Cabildo, Santa Fe, Rivadavia, Avellaneda y Corrientes.

Al analizar exclusivamente los locales ofrecidos, es decir los que se publican en alquiler y venta, se observa cómo los comercios en alquiler fueron los que más crecieron en el último tiempo: un 158,8% con respecto al mismo período de 2025, y un alza del 91,3% comparado con noviembre-diciembre.

Por su parte, en la oferta de venta la situación fue distinta : hubo un crecimiento de 12,5% en comparación a enero-febrero de 2025 y un descenso de 25% en relación al bimestre anterior.

Un dato clave del relevamiento es que se registraron aumentos bimestrales de comercios vacíos en todas las zonas relevadas , a excepción de la avenida Pueyrredón que se mantuvo igual que el período anterior.

Entre las arterias más afectadas por el aumento de locales vacíos se destacan: la avenida Cabildo , con un incremento del 177,8% en relación con el bimestre anterior y 257,1% en la medición anual; la avenida Avellaneda , que presenció una suba de 160% sobre noviembre-diciembre, y del 73,3% en la comparación con el 2025; y la avenida Santa Fe con un crecimiento tanto bimestral como anual del 75,8%.

La situación de la ciudad de Buenos Aires se repite en diferentes lugares del país. En La Plata , por ejemplo, la CAC analizó datos de un relevamiento efectuado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE) también en relación a enero y febrero de 2026.

A partir del análisis, se conoció que en el primer bimestre de 2026 se registró un crecimiento de 180% en el número de locales inactivos —con relación al mismo período del año anterior—, tanto en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados, en las principales áreas comerciales de La Plata. En números concretos, se detectaron un total de 14 locales sin actividad comercial en las áreas relevadas .

Cabe destacar que esta variación se realizó en base a la comparación con el primer bimestre del año pasado, en el que solo se habían detectado cinco locales inactivos . Asimismo, comparado con el bimestre previo, noviembre-diciembre de 2025, el incremento fue más moderado y alcanzó el 7,7% .

