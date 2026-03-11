Manuel Adorni concentró el protagonismo en Nueva York mientras crece la polémica por el viaje de su esposa

Con la partida de Javier y Karina Milei de los Estados Unidos para asistir a la asunción de José Kast en Chile , Manuel Adorni concentró la agenda oficial en el segundo día de conferencias de la Argentina Week , el evento en el que el Gobierno busca seducir a inversores y mostrar gobernabilidad con ayuda de los gobernadores. El protagonismo en ascenso del jefe de Gabinete coincidió con el clímax de la polémica por la inclusión de la esposa de Adorni en el avión presidencial que trajo a la comitiva presidencial a Miami y Nueva York, tal como Clarín informó el domingo .

Las declaraciones del ex vocero del martes solo potenciaron el conflicto. “ Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi esposa me acompañe ”, dijo en A 24 y se convirtió en meme. Este miércoles el funcionario insistió en su defensa: “No hubo ningún episodio extraño. Yo quería que mi mujer me acompañe y fue invitada de Presidencia, punto. El resto de las explicaciones ya las di. No hay nada malo ni nada que aclarar. Incluso acá hay mujeres de otros funcionarios. Es normal que uno viaje con su esposa ”, justificó en declaraciones a Infobae.

Y cargó contra la oposición por la polémica que lo tiene como protagonista. “Es el momento ideal para pegarme. Venimos de arrasar en las elecciones. Hay sectores de la política y empresarios de la vieja guardia que no quieren que a la Argentina le vaya bien. Esto pasó muchas veces, como con la mujer de Sturzenegger, hace poco, cuando fue criticada sin razón. Es parte del juego, pero estamos para otra cosa, no para discutir pequeñeces ", remarcó.

Tampoco la explicación de Adorni sobre un viaje en avión privado a Punta del Este en carnaval disipó las dudas. "No habló de mi vida privada", contesta el ministro el martes. Lejos de cerrar el capítulo, diputados del peronismo pidieron la interpelación del ministro coordinador en el Congreso.

En ese contexto, Adorni -que en pocas semanas presentará su primer informe como jefe de Gabinete en la Cámara Baja- evitó bajar el perfil . De hecho, se volvió a mostrar con su esposa, Bettina Angeletti , en la sede del Bank of America, a la vuelta de la Biblioteca Pública de Nueva York.

La coach ontológica también había acompañado a Adorni en el cóctel en el consulado que sirvió para inaugurar la Semana Argentina, donde el jefe de gabinete fue el principal orador y cuando la polémica ya había tomado estado público. Angeletti lo había acompañado a su visita a la tumba del Rebe de Lubavitch adonde también asistió el Presidente, su hermana y el canciller Quirno.

Puertas adentro de la comitiva seguían sin entender las razones del revuelo mediático y político que aprovechó también la vicepresidenta Victoria Villarrue l . La diputada Marcela Pagano -enfrentada con la Casa Rosada- denunció penalmente a Adorni. Esteban Paulón ya había presentado un pedido de informes.

Como informó este diario , el jefe de Gabinete firmó una resolución para optimizar recursos y limitar comitivas oficiales a un máximo de un funcionario por evento internacional y restringiendo viajes en clase ejecutiva a altos cargos.

Como él mismo explicó, su esposa no tenía una función oficial y tenía planeado participar de un congreso antes de regresar con él en un vuelo de línea que pagaría de su bolsillo como dijo.

Dentro de la delegación apuntaban que había otros ministros que estuvieron con sus esposas, como Pablo Quirno y Daniel González. Sin embargo, ni las mujeres Pablo Quirno ni del viceministro de Economía viajaron en aviones oficiales.

Adorni llegó temprano a la sede del Bank of America donde la palabra de Luis Caputo era la más esperada. A la hora de las fotos, se ubicó en el medio del equipo económico, al lado de Luis Caputo, gobernadores y el embajador Alejandro Oxenford .

El jefe de Gabinete además aprovechó para reunirse en la sede de la institución financiera con mandatarios provinciales, una deferencia que el Presidente no había mostrado. No hubo grandes planteos ni pedidos , aunque el comunicado oficial destacó que Adorni transmitió a los gobernadores las consultas, proyectos y análisis de inversión de empresarios estadounidenses .

Estuvieron Raúl Jalil; de Catamarca; Marcelo Orrego, de San Juan; Juan Pablo Valdés, de Corrientes, Rolando Figueroa, de Neuquén y Carlos Sadir de Jujuy; además del ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam, en representación del gobernador Leandro Zdero . Alberto Weretilneck estuvo a solas con el ministro coordinador. Un hombre de la delegación recordó que el gobernador de Río Negro también habría viajado con su esposa.

El ministro coordinador se había reunido bien temprano con empresarios en el marco de una ronda de diálogo sobre oportunidades de inversión y cooperación económica entre la Argentina y Estados Unidos. A última hora del miércoles, el ministro tenía planeado clausurar la conferencia. Este jueves, en el último día de agenda oficial, asistirá a la jornada auspiciada por el Coloquio de IDEA en el Consulado .

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada gcarelli@clarin.com

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Fuente: Clarín