Manejaba borracho, provocó la muerte de su bebé y piden revocar su prisión domiciliaria por hacer fiestas

NACIONALES

Elías Mateo , un bebé de un año, murió hace cinco meses tras un violento vuelco provocado por su papá, Leandro Ríos, que manejaba borracho en Chubut. El hombre está imputado por homicidio y la Justicia le había concedido prisión domiciliaria. Ahora, la querella pidió que se la revoque y que sea enviado a una cárcel, al denunciar que incumplió las condiciones y realiza fiestas en su casa.

El escrito, presentado por la mamá de la víctima, Bianca Vargas, señala que la prisión preventiva domiciliaria había sido otorgada en septiembre de 2025 con reglas estrictas: no realizar reuniones, no consumir alcohol ni drogas y permanecer bajo la supervisión de sus padres. Sin embargo, denuncia que el imputado recibe a grupos de amigos y familiares de manera habitual.

Además, recuerda que ya había existido un incumplimiento detectado por la Policía en octubre de 2025, situación por la que el acusado fue advertido judicialmente. Según la presentación, a la que accedió TN , la reiteración de estas conductas demuestra la falta de control de los responsables de supervisarlo y constituye una violación directa de la orden judicial.

Como prueba, la querella, representada por el abogado Facundo Bonavitta, acompañó capturas de redes sociales en las que se observan juntadas y consumo de alcohol en la casa del acusado. “Se está burlando de todos”, apuntó el letrado.

Ante esta situación, pidió que se tenga por denunciado el incumplimiento, se convoque a una audiencia urgente y se disponga la revocación de la domiciliaria para que la preventiva se cumpla en un establecimiento penitenciario.

El accidente en el que murió Elías ocurrió en la rotonda de Juan XXIII y Avenida del Trabajo, en Puerto Madryn, cerca de la 01.30 del domingo 28 de septiembre de 2025.

En ese cruce, Ríos perdió el control de su Renault Kangoo y volcó. El pequeño Elías salió despedido del coche y sufrió heridas gravísimas. Murió poco después en el hospital. Horas más tarde, se supo que el hombre manejaba con 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante este escenario, el fiscal Mauricio Baigorria lo imputó por “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor bajo los efectos de alcohol”. La querella no descarta solicitar un cambio de calificación legal.

El delito que por ahora se le imputa prevé penas de tres a seis años de prisión y de seis a diez años de inhabilitación para conducir. Según trascendió, los padres de Elías estaban separados y el pequeño estaba con su papá por un régimen de visitas.

En la investigación por su muerte, la audiencia preliminar fue fijada para el 27 de marzo, cuando se analizará la prueba presentada por la fiscalía, la querella y la defensa con vistas a la elevación a juicio.

Fuente: TN