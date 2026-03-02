Manejaba alcoholizado, perdió el control del vehículo, volcó y mató a su bebé de 1 año

NACIONALES

Elías Mateo, un bebé de un año, murió hace cinco meses tras un violento vuelco ocurrido en Puerto Madryn, provocado por su padre, Leandro Ríos, que conducía bajo los efectos del alcohol. El accidente tuvo lugar en la rotonda de Juan XXIII y Avenida del Trabajo, cerca de la 01:30 del domingo 28 de septiembre de 2025. En el siniestro, Ríos perdió el control de su Renault Kangoo y volcó; el pequeño Elías salió despedido del vehículo y sufrió heridas gravísimas que le provocaron la muerte poco después en el hospital. Se determinó que el hombre manejaba con 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre.





Ríos estaba imputado por homicidio y había recibido prisión domiciliaria en septiembre de 2025, con reglas estrictas: no realizar reuniones, no consumir alcohol ni drogas y permanecer bajo la supervisión de sus padres. Sin embargo, la querella, representada por el abogado Facundo Bonavitta y presentada por la madre de la víctima, Bianca Vargas, denunció que el imputado incumple estas condiciones y realiza fiestas en su domicilio, recibiendo a grupos de amigos y familiares de manera habitual.





El escrito también recuerda un incumplimiento detectado por la Policía en octubre de 2025, por el cual Ríos ya había sido advertido judicialmente. Como prueba, la querella aportó capturas de redes sociales que muestran juntadas y consumo de alcohol en la casa del acusado, demostrando, según el abogado, una violación directa de la orden judicial. Ante esta situación, la querella solicitó que se tenga por denunciado el incumplimiento, se convoque a una audiencia urgente y se revoque la prisión domiciliaria para que la preventiva se cumpla en un establecimiento penitenciario.