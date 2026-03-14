Madariaga: un incendio provocó la destrucción total de un departamento

MADARIAGA





Un departamento ubicado en la calle Arias, entre Tuyú y Etchegaray, sufrió graves daños durante un incendio registrado en la noche del viernes en General Madariaga.





El siniestro movilizó a cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios con un total de 25 efectivos, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a propiedades cercanas.





En el lugar también intervino personal de Seguridad del Municipio, efectivos policiales y una ambulancia del SAME, mientras que el Servicio Local se hizo presente para brindar contención a las personas afectadas por el hecho.





De acuerdo a las primeras informaciones, el incendio se habría iniciado a raíz de un cortocircuito en uno de los ambientes del departamento, lo que provocó que las llamas se extendieran rápidamente al resto de la vivienda.





Como consecuencia del siniestro, el inmueble sufrió destrucción total.