Kicillof inauguró una nueva escuela secundaria en Villa Gesell

ZONALES









El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó Villa Gesell para inaugurar el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°5, acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y el intendente local, Gustavo Barrera.





Durante el acto, el mandatario bonaerense destacó que la apertura del establecimiento forma parte del plan de infraestructura educativa que lleva adelante la Provincia, que ya suma 310 nuevos edificios escolares puestos en funcionamiento.





“Con cada nueva escuela ratificamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo para que todos los chicos y chicas tengan la posibilidad de estudiar”, expresó Kicillof.





Una obra de casi 1.800 millones de pesos





El nuevo edificio se construyó con una inversión de 1.785 millones de pesos, financiada a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).





La institución cuenta con seis aulas, sala multimedia, sala de profesores, SUM, áreas administrativas y patio, infraestructura que permitirá mejorar las condiciones de estudio para 378 alumnos.





Hasta ahora, los estudiantes compartían instalaciones con la Escuela Primaria N°1, situación que se resolverá con la puesta en funcionamiento del nuevo establecimiento.





Además, en el edificio también funcionará la Escuela Profesional de Guardavidas del CEF N°150.





Aulas tecnológicas





La escuela también contará con “Aula Virtual”, un programa impulsado por la Asociación Civil Amigos Solidarios del Banco Provincia, que conecta establecimientos educativos mediante tecnología para realizar actividades pedagógicas entre distintas instituciones.





El intendente Gustavo Barrera destacó que Villa Gesell será el primer distrito en contar con este tipo de aulas tecnológicas dentro del sistema educativo provincial.

Críticas al Gobierno nacional





Durante su discurso, Kicillof cuestionó las políticas del Gobierno nacional y señaló que la Provincia continuará invirtiendo en educación y obra pública.





También sostuvo que la situación económica afecta a las ciudades turísticas de la costa bonaerense, donde —según indicó— la última temporada de verano registró menos visitantes que en años anteriores.





Recorrida por el nuevo hospital





En el marco de su visita al distrito, el gobernador también recorrió el avance de obra del nuevo Hospital Subzonal “Carlos Idaho Gesell”.





En su primera etapa, el centro de salud prevé la puesta en funcionamiento de las áreas de emergencias, guardia pediátrica y de adultos, además del laboratorio.





Del acto también participaron funcionarios provinciales y municipales, entre ellos la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.