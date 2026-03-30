MADARIAGA: Robaron dinero, bebidas y cigarrillos de una propiedad en el Frente de Ruta

ZONALES





Un robo fue denunciado en una vivienda ubicada sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 397, luego de que delincuentes ingresaran sin ejercer violencia y sustrajeran diversos elementos de valor.





Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió entre la tarde del día 25 y la tarde del día siguiente. El propietario se había retirado de su domicilio alrededor de las 16:00 horas, dejando la vivienda sin ocupantes, y al regresar cerca de las 17:00 constató el ilícito.





De acuerdo al relato, los autores ingresaron tras abrir una ventana de aluminio de dos hojas y, una vez dentro, revolvieron las pertenencias. Entre los elementos robados se encuentran dos relojes digitales, varias bebidas alcohólicas —entre ellas una botella de fernet Branca de 750 ml, una de vodka Skyy de un litro y un whisky—, un bolso matero de cuero con diseño de cabeza de caballo, cuatro atados de cigarrillos y dinero en efectivo.





En este sentido, la víctima detalló que le sustrajeron $300.000 en billetes de distintas denominaciones.





La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca identificar a los autores del robo.