Chocó contra una casa para matar a su mujer y como sobrevivió la trató de ahorcar: quedó detenido

Un hombre chocó la camioneta en la que viajaba junto a su familia contra una casa con la intención de matar a su mujer y, tras el impacto, intentó ahorcarla. Según fuentes de la investigación, en el vehículo también viajaban las hijas de la pareja , que lograron liberar a su madre luego de un forcejeo. El agresor quedó imputado por tentativa de homicidio.

La violenta secuencia habría iniciado a partir de una discusión entre los adultos. Según indicó la fiscalía que interviene en el caso, los oficiales de una garita apostada sobre avenida América vieron a la mujer pidiendo auxilio mientras la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban circulaba por avenida América.

Fue en ese contexto que, mientras conducía la camioneta, el hombre intentó callar a la mujer tomándola del cuello y la ropa y desvió bruscamente el vehículo hacia el pasaje Houssay. Luego, viró nuevamente hacia pasaje Aragón, en donde aceleró y chocó de forma intencional contra una vivienda.

La agresión no terminó ahí. Según informó La Gaceta en base a declaraciones de fuentes relacionadas con la investigación, tras el impacto y mientras su familia todavía se encontraba dentro del vehículo, el conductor se abalanzó sobre la mujer e intentó ahorcarla con ambas manos. Las hijas de la pareja intervinieron y, tras un forcejeo, lograron apartarlo de su madre para permitirle escapar.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale, que dispuso imputar al conductor por el delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. Además, por disposición judicial el hombre quedó detenido con prisión preventiva.

Desde la fiscalía solicitaron que la medida cautelar se mantenga por el término de dos meses, ya que consideraron que puede existir peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación por parte del ahora imputado.

“Estamos ante un hecho tremendamente grave, por los daños que podría haber producido a su familia y también a terceros. El imputado se desplazó a alta velocidad por una zona céntrica y terminó impactando contra la vivienda de un tercero. Resulta llamativa la violencia con la que actuó”, sostuvo Alejandro Daniel Andole, el auxiliar de fiscal, durante la audiencia.

Fuente: Clarín