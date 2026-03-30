“No hay registro de bullying entre la víctima y el tirador”, según los investigadores

Mientras en las redes sociales se viraliza un video breve del cómo era la vida en el aula del tirador de Santa Fe que mató a un alumno de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal y hirió a otros ocho adolescentes, las autoridades dijeron a Infobae que no hay registro de bullying entre la víctima y el tirador .

Incluso, esbozaron en diálogo con este medio que el agresor de 15 años “disparó sin reparar a quién le estaba tirando ”. Pese a ello, hay dos compañeros del acusado por el crimen de Ian Cabrera , de 13 años, que cuentan lo contrario.

En diálogo con A24 , María, una alumna del colegio donde ocurrió la tragedia, dijo: “ Es un chico tranquilo, con buenas notas. No se lo veía así ”.

También la adolescente comentó que no era amiga del tirador, pero que escuchó “que ese chico sufría bullying ” y aclaró que “ había peleas a la salida (del colegio), por eso empezaron a poner policías”.

Carlos, padre de una alumna del colegio Mariano Moreno, habló con LN+ . Él trabaja como delivery y dijo que este domingo por la noche le había llevado comida al tirador, y repitió lo que dicen todos: “ Es un chico tranquilo ”. Y añadió: “ Sufría de bullying , digamos, pero él nunca lo habló, nunca lo comentó con nadie”.

“Acá, como es muy chico, este tipo de cosas se saben al toque y es más, se difunden rapidísimo, pero ni la escuela tenía conocimiento de eso”, remarcó.

Mientras tanto, en el video que se viralizó y encabeza esta nota se ve cómo lo molestaban. Según una de las presentes en ese momento, “se lo hacían jodiendo, en chiste”.

Lo cierto es que ese chico arrumbado sobre el escritorio que se ve en las imágenes tiene 15 años y su identidad se mantiene en reserva. Este lunes, a las 7.15, entró armado al colegio Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y asesinó a Ian Cabrera . Además, hirió a otros ocho chicos.

De acuerdo a los primeros testimonios, el atacante sacó una escopeta de un estuche de guitarra cuando los chicos esperaban el izamiento de la bandera en un patio interno de la escuela.

Luego de realizar cinco disparos, el tirador fue reducido por un asistente escolar que se abalanzó sobre él y pudo tomarlo del cuello. Finalmente, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Seis de los chicos heridos durante el ataque permanecen en el hospital local de San Cristóbal con heridas superficiales y en condición estable.

Mientras que otros dos adolescentes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”:

Los equipos de Salud Mental de la provincia de Santa Fe, en tanto, brindan contención interdisciplinaria a heridos y familiares en ambos centros de salud, en coordinación con el despliegue interministerial del Gobierno provincial.

Fuente: Infobae