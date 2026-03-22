MADARIAGA: ¿Quiénes son son los involucrados en el choque que dejó dos muertos en la ruta 74?

MADARIAGA





En la madrugada de este domingo se produjo un siniestro mortal en la Ruta 74, entre Pinamar y Madariaga, que dejó como saldo dos muertos y una mujer herida.





Todo ocurrió pasadas las 5:30 de la mañana, cuando una camioneta Toyota se despistó por causas aún desconocidas e impactó lateralmente contra un árbol en el kilómetro 18 de la autovía.





El conductor, Marcio Flores, de 24 años, falleció de manera instantánea al ser el sector más afectado por la colisión contra la planta.





Antonella Ovejero, de 31 años, y el menor E., de tan solo 12 meses de vida, fueron rescatados por los bomberos y trasladados al Hospital de General Madariaga. En el trayecto se detectó que el pequeño no presentaba signos vitales y se iniciaron las tareas de reanimación. Ya en el centro asistencial se determinó su fallecimiento.





Según datos obtenidos por CNM, el niño sufrió traumatismos muy graves en cadera, cráneo y tórax. Ovejero —con domicilio en Santiago del Estero— quedó internada y era evaluada esta mañana para determinar la gravedad de las heridas sufridas.





Se abrió una causa por homicidio culposo y se esperaban los primeros detalles del trabajo de la Policía Científica en el lugar para determinar si fue una falla humana o mecánica la que hizo salir del asfalto al rodado.





Además, se ordenó la realización de una autopsia al conductor del vehículo que tiene domicilio en Santiago del Estero.





Preliminarmente se supo que los afectados habían trabajado en la temporada en Pinamar.