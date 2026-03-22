Kicillof reúne a intendentes en La Plata en medio de la caída de recursos y alerta en los municipios

ZONALES





En medio de un escenario económico complejo y con impacto directo en las administraciones locales, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará este jueves un encuentro clave con intendentes en la ciudad de La Plata. La cita será en el Salón Dorado de la Gobernación y estará enfocada en analizar las consecuencias económicas del Gobierno nacional en el sistema productivo y en las finanzas de la provincia y sus municipios.





La reunión, convocada bajo el título “Consecuencias económicas del Gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”, contará con la presencia de jefes comunales de distintos espacios políticos. Kicillof estará acompañado por parte de su gabinete técnico, entre ellos el ministro de Economía, Pablo López, y el ministro de Producción, Augusto Costa.





El encuentro se da en un contexto de creciente preocupación entre los intendentes bonaerenses, quienes advierten sobre el aumento de la morosidad en las familias, una mayor demanda de asistencia alimentaria y dificultades para sostener el funcionamiento de los municipios ante la caída de recursos.





Semanas atrás, durante una reunión entre intendentes del conurbano, el diagnóstico fue unificado: se incrementaron los pedidos de ayuda económica, creció la presión sobre los sistemas sociales locales y se profundizó la demora en la ejecución de obras provinciales. A esto se suma un panorama económico que, según coinciden, no muestra señales de mejora en el corto plazo.





Además del impacto social, la situación también golpea la estructura productiva. En los distritos más industrializados del conurbano se registran cierres de empresas y caída del empleo. Informes privados estiman que desde el inicio de la actual gestión nacional cerraron más de 22.000 empresas, en una contracción comparable a la pandemia.





En este escenario, los municipios enfrentan un problema central: la disminución de los recursos coparticipables. Un informe sobre transferencias a los 135 distritos bonaerenses revela que durante enero de 2026 se distribuyeron $450.230 millones, pero con una caída real al descontar la inflación.





Detalle de la caída de recursos y distribución en municipios

Total transferido en enero 2026: $450.230 millones

Caída real: $10.308 millones (ajustada por inflación)

Variación nominal interanual: +29,4%

Inflación del período: 32,4%

Pérdida real: -2,24%

Composición de los fondos:

Coparticipación de impuestos: 80,7%

Fondo de Financiamiento Educativo: 6%

Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales: 4,6%

Municipios con subas reales en transferencias (enero 2026):

Carmen de Areco: +13,77%

Chacabuco: +9,93%

Capitán Sarmiento: +8,12%

Pergamino: +7,47%

Monte: +7,33%

Lobería, General Rodríguez, Salto y Lobos: subas superiores al 6%

Municipios con mayores caídas reales:

Pinamar: -10,97%

San Isidro: -10,74%

Vicente López: -9,88%

Malvinas Argentinas: -8,67%

Monte Hermoso: -8,66%

Villa Gesell, General San Martín, La Costa y General Viamonte: entre -7% y -8%





La implementación del nuevo Coeficiente Único de Distribución (CUD) modificó la distribución interna, generando mejoras en algunos distritos, aunque en muchos casos quedaron neutralizadas por la caída general de la coparticipación.





En paralelo, el gobierno provincial también enfrenta la interrupción de flujos de financiamiento nacional, como los fondos destinados a la Caja Previsional. Según estimaciones oficiales, la deuda acumulada por transferencias no automáticas y obras inconclusas asciende a $15,6 billones.





En este contexto, la reunión de este jueves aparece como un intento de coordinación política y económica entre la Provincia y los municipios, en un escenario donde la presión social crece y los recursos disponibles resultan cada vez más limitados.