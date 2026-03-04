Home Ads
MADARIAGA

MADARIAGA: La Secretaría de Deportes puso en marcha las Escuelas Deportivas con una amplia grilla gratuita

Redacción CNM marzo 04, 2026

La Secretaría de Deportes anunció el regreso de las Escuelas Deportivas con el inicio del ciclo anual. Desde este lunes 2 de marzo retomaron varias de las propuestas que, si bien en algunos casos continuaron durante el verano, ahora volvieron a su formato habitual con nuevos horarios y opciones gratuitas para toda la comunidad.


Según se informó, a lo largo del mes se irán sumando nuevas alternativas.

Polideportivo Municipal


La mayor parte de las actividades se desarrollan en el Polideportivo Municipal, con propuestas para todas las edades:

  • Ritmos Latinos: lunes y miércoles, 9 hs. (Lorena Barrientos)

  • Funcional: lunes y miércoles, 10 hs. (Sofía Martínez)

  • Gimnasia Adultos: lunes, miércoles y viernes, 14 hs. (Fernanda Elichiribehety)

  • Running: lunes, miércoles y viernes, 15 hs. (Esteban Ojeda)

  • Newcom: lunes, miércoles y viernes, 15 hs. (Adriana Romero)

  • Vóley Femenino: lunes, 21 hs. (Joaquín Labala)

  • Vóley Masculino: miércoles, 21 hs. (Diego Soria)

  • Vóley Adolescentes: lunes y miércoles, 20 hs. (Gabriel Lorenzo)

  • Básquet: lunes y miércoles, 10 hs.; martes y jueves desde las 17 hs.

  • Patín Artístico: martes y jueves, 11 hs. (Rafael Paternoster)

  • Caminatas: martes y jueves, 15 hs. (Sofía Martínez)


 Espacios descentralizados


Además, continúan las actividades en distintos barrios y espacios comunitarios:

Club San Juan

  • Aerolocalizada: lunes y miércoles, 9 hs. (Eugenia Vallo)

  • Yoga: lunes y miércoles, 16 hs. (Daniela Milani)

Sociedad de Fomento Martín Fierro

  • Yoga: martes y jueves, 16.30 hs. (Leila Trejo)

Sociedad de Fomento San Martín

  • Gimnasia Aeróbica: martes y jueves, 15 hs. (Cecilia Ibañez)

Club Cosme

  • Flexibilidad: martes y jueves, 8.30 hs. (Alejandro Bordiez)

CIC Quintanilla

  • Ritmos Latinos: martes y jueves, 9 hs. (Lorena Barrientos)

  • Taekwondo Infantil: sábados, 10 hs. (Alejandro Bordiez)


Desde el área destacaron que el objetivo es fomentar la actividad física, la inclusión y la vida saludable, garantizando propuestas accesibles y gratuitas en distintos puntos de la ciudad.


GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
