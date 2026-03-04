Quién es el programador acusado de haber hackeado el sistema de Aerolíneas Argentinas para viajar por el mundo

Durante casi dos años, mientras acumulaba sellos en el pasaporte y fotos en distintos países, un programador argentino ejecutaba en silencio una maniobra que hoy es investigada como una de las estafas informáticas más importantes contra Aerolíneas Argentinas .

Según la investigación, el acusado aprovechó una falla en el sistema de la aerolínea para adquirir millones de millas del programa Aerolíneas Plus por sumas insignificantes y canjearlas luego por pasajes para él y para terceros.

Juan Ignacio Veltri tiene 30 años, es programador y cuenta con amplios conocimientos en informática. Fue detenido durante un allanamiento en su casa en Tres de Febrero. Fue citado por la Justicia y se negó a declarar.

Ahora, el expediente entra en una etapa clave y el juez deberá resolver si dicta su procesamiento y la prisión preventiva, una definición que podría conocerse dentro de los próximos diez días.

Según reconstruyeron fuentes judiciales consultadas por TN , el imputado es desarrollador freelancer , y tiene conocimientos avanzados en programación y plataformas digitales. Por eso detectó una vulnerabilidad en el sistema de Aerolíneas Plus, que le permitió manipular operaciones internas sin ser detectado durante meses.

De acuerdo a esas fuentes, la falla estaba vinculada a parámetros sensibles del sistema. “El código permitía loguearse y retocar valores clave. Podía editar la cantidad de millas compradas y también el monto en pesos que figuraba como pago”, explicaron.

Así, el acusado llegó a realizar operaciones que se calculan en 16.595.000 millas por apenas unos 200 mil pesos , una cifra completamente alejada del valor real del programa que ofrece la aerolínea. De acuerdo con la investigación, el precio de referencia era de unos 30 dólares cada 30 mil millas.

El acusado solía llamar “La Cueva” a su espacio de trabajo. Para los investigadores, ese lugar fue el centro de operaciones desde donde ejecutó las maniobras que hoy se investigan como una estafa a gran escala.

Entre diciembre de 2023 y enero de 2025, repitió el mismo mecanismo en varias oportunidades, siempre aprovechando la vulnerabilidad del sistema.

Con las millas obtenidas de manera fraudulenta, emitió 65 pasajes , algunos a su nombre y otros para terceras personas. Según fuentes judiciales, se trató tanto de vuelos de cabotaje como de viajes internacionales.

El cálculo preliminar indica que la estafa habría generado un daño cercano a los 493.800 dólares , aunque la cifra podría modificarse a medida que se analicen nuevas operaciones y el material secuestrado.

Mientras la maniobra avanzaba, el acusado exhibía en redes sociales un estilo de vida marcado por los viajes. En el último año y medio visitó Dubai , Roma , Madrid , además de destinos turísticos como Punta Cana, Cancún, Miami y París . También compartió imágenes en yates, playas exclusivas y eventos musicales.

Parte de esos viajes, según la acusación, habrían sido realizados con pasajes obtenidos gracias a las millas compradas de manera irregular. Incluso, se investiga la emisión de tickets para otras personas, lo que abre la sospecha sobre una posible red de beneficiarios.

En su página web, el acusado se presenta como “desarrollador Full Stack Senior con sede en Buenos Aires, Argentina, con experiencia avanzada en React, TypeScript, Node.js y NestJS. Especializado en construir aplicaciones fintech escalables, infraestructura de pagos y soluciones web de alto rendimiento”. Trabajó en Mercado Libre y otras empresas fintech.

La maniobra comenzó a quedar al descubierto cuando personal de contabilidad dio aviso al área de Seguridad de Aerolíneas Argentinas porque no cerraban los números. A partir de esa alerta, la empresa especializada Valtech realizó un diagnóstico técnico, detectó la vulnerabilidad, corrigió el error y formalizó la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia .

Desde allí, la fiscalía inició una investigación preliminar para reconstruir todo el recorrido digital de las operaciones. “Se analizó desde qué direcciones IP se hicieron las compras, cuántas millas se adquirieron y cómo fueron canjeadas”, detallaron fuentes judiciales a TN .

La causa quedó a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan , quien ordenó una serie de medidas para avanzar sobre el entramado técnico de la estafa.

En ese contexto, los investigadores detectaron que al menos 53 personas habrían realizado operaciones similares utilizando el mismo sistema. En algunos casos, se trataría de cuentas directamente vinculadas al imputado. En otros, aún se intenta determinar si los beneficiarios sabían que los pasajes tenían un origen ilegal.

Con los elementos reunidos, la fiscalía solicitó el allanamiento del domicilio del acusado. El operativo fue llevado adelante por la Policía Federal Argentina , que secuestró dos notebooks, dos teléfonos celulares y dos discos rígidos externos , además de documentación relevante para la causa.

Todo ese material será ahora sometido a peritajes informáticos para determinar si existieron más operaciones, si hubo cómplices y si el acusado utilizó otros sistemas o plataformas para concretar la maniobra.

El imputado fue citado por el juez Sebastián Casanello , pero decidió negarse a declarar , una estrategia habitual en este tipo de expedientes. Permanece detenido y está acusado por defraudación a la administración pública mediante manipulación de sistemas informáticos , aunque no se descarta que puedan sumarse otros delitos, como lavado de activos.

Fuente: TN