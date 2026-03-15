MADARIAGA: La campaña de vacunación antigripal arrancó con todo pero llegaron pocas dosis y se agotaron en horas

MADARIAGA

Largas colas se registraron en torno del vacunatorio del Hospital Municipal durante la mañana del sábado pero las dosis que envió el Ministerio de Salud de la Nación se agotaron a las pocas horas.

El nivel de atención fue fluido a pesar de la fila que se en la calle y pasado el mediodía las autoridades debieron informar acerca de la cancelación de la atención en el vacunatorio desde este domingo luego de agotarse el stock disponible.

La vacunación antigripal está indicada para niños entre 6 y 24 meses, personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas y puérperas (hasta 10 días posteriores al egreso de la maternidad si no fueron vacunadas durante el embarazo) y personas de cualquier edad con factores de riesgo. La vacuna está disponible en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país y puede aplicarse de manera simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional.

Con el adelanto de la campaña, el trabajo integral de preparación, y la implementación de herramientas de monitoreo en tiempo real, el Ministerio de Salud de la Nación busca fortalecer la respuesta del sistema sanitario frente al inicio anticipado de la circulación de virus respiratorios. En este marco, la cartera sanitaria nacional continúa trabajando para mejorar las coberturas de vacunación en todo el país, especialmente en la población mayor de 65 años, uno de los grupos con mayor riesgo de complicaciones