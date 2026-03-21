MADARIAGA: Investigan estafa tras transferencias no autorizadas por más de $400 mil

MADARIAGA





Un vecino de General Juan Madariaga denunció haber sido víctima de una estafa luego de detectar múltiples transferencias no autorizadas desde su cuenta bancaria.





Según consta en la información a la que accedió CNM, los movimientos se registraron el pasado 14 de marzo entre las 17:43 y las 21:19, cuando se efectuaron un total de 16 transferencias: quince de ellas dirigidas a una plataforma digital de pagos empresariales y una restante al cine “Showcase" de Haedo.





El monto total sustraído asciende a 437.100 pesos.





De acuerdo al testimonio del damnificado, las operaciones fueron realizadas sin su consentimiento y aseguró no haber compartido claves ni datos personales, por lo que desconoce el origen de las transacciones.





La causa fue caratulada como estafa e interviene la fiscalía correspondiente, que ya inició una investigación para determinar cómo se produjo la maniobra y dar con los responsables.