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MADARIAGA: Investigan estafa tras transferencias no autorizadas por más de $400 mil

Redacción CNM marzo 21, 2026

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Un vecino de General Juan Madariaga denunció haber sido víctima de una estafa luego de detectar múltiples transferencias no autorizadas desde su cuenta bancaria.


Según consta en la información a la que accedió CNM, los movimientos se registraron el pasado 14 de marzo entre las 17:43 y las 21:19, cuando se efectuaron un total de 16 transferencias: quince de ellas dirigidas a una plataforma digital de pagos empresariales y una restante al cine “Showcase" de Haedo.


El monto total sustraído asciende a 437.100 pesos.


De acuerdo al testimonio del damnificado, las operaciones fueron realizadas sin su consentimiento y aseguró no haber compartido claves ni datos personales, por lo que desconoce el origen de las transacciones.


La causa fue caratulada como estafa e interviene la fiscalía correspondiente, que ya inició una investigación para determinar cómo se produjo la maniobra y dar con los responsables.


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