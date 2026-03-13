MADARIAGA – FUE ANTICIPO DE CNM RADIO: se redujeron un 70% los siniestros viales durante el verano en las rutas 74 y 56

ZONALES

Esta mañana, en el pase de CNM Radio entre La Voz del Campo e Informe Central, se planteó el tema de la baja en los siniestros viales en las rutas 74 y 56 de nuestro distrito durante el verano, a pesar de la intensa circulación que hubo durante la temporada estival.





No se registraron siniestros graves que dejaran heridos que requirieran cirugías u operaciones. Tampoco hubo choques que obligaran a cortar las rutas, más allá de las restricciones habituales cuando intervienen personal policial y bomberos.





Datos oficiales indican que la caída fue del 70% en comparación con la temporada anterior. Solo se contabilizaron 11 hechos entre enero y febrero, con un ratio muy bajo. Sin embargo, hubo un mayor caudal de vehículos porque las estadías fueron más cortas y muchos turistas pasaron más de dos veces —en cada sentido de circulación— durante los primeros meses del año.





Las explicaciones oficiales





Desde la Policía Vial —fuentes consultadas por CNM para la elaboración del informe— remarcan que un factor determinante fue la reducción de la velocidad en varios puntos críticos debido al alto caudal de autos. “Esos cuellos de botella que se generaron llevan a que el conductor esté más atento, mantenga el teléfono celular lejos de sus manos y tenga un mayor control del volante”.





Otro factor fue la presencia de baches en un tramo importante de la Ruta 74. Ante esa situación y la preocupación que genera, el conductor “prioriza el auto y la seguridad” de quienes viajan con él.





Solo hubo dos vuelcos que no fueron de gravedad para los pasajeros, un par de despistes y, en su mayoría, choques por alcance, provocados por frenadas bruscas y la escasa distancia entre vehículos.





La Ruta 56





Los encargados de custodiar los caminos tienen identificados los kilómetros con mayor riesgo. Reconocen que, en la Ruta 56, a la altura del kilómetro 58, se realizó un trabajo importante para evitar accidentes antes de llegar a una rotonda que ahora cuenta con señalización y advertencias tanto en los laterales como en el asfalto.





Sí se registró, en cambio, un aumento en la cantidad de incendios de autos en ambas rutas. Tanto en la 74 como en la 56 estos episodios se duplicaron, principalmente por fallas mecánicas y por el uso intensivo del aire acondicionado durante los meses de mayor temperatura.