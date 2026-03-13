“El Chelo” del Grupo Green declaró ante la Justicia: negó haber cometido una violación y sigue preso

Fuentes del caso informaron a Infobae que el músico negó los hechos denunciados durante su declaración ante la fiscal Lorena Pecorelli , titular de la UFI Nº21 del Departamento Judicial de La Matanza.

Tras la audiencia, Torres fue trasladado a la sede de la DDI de La Matanza, donde permanece detenido.

La denuncia que disparó la investigación fue presentada por Dulce Lilian , una influencer dedicada a la música tropical, quien lo acusó de haberla abusado sexualmente en el interior de una camioneta a comienzos de la semana.

La víctima aseguró que el lunes, día previo a la denuncia, ella y “El Chelo” se habían reunido para “discutir cuestiones laborales”. Luego, se dirigieron a una estación de servicio sobre la General Paz, sentido a Liniers.

Torres se mostró “ofuscado” al verse perdido con el GPS de Lilian . “Le saca su teléfono celular, comienza a revisárselo para ver si la explicación que la deponente le daba coincidía con la ubicación de su domicilio”, se relata en la denuncia sobre la actitud del cantante.

Así, siguieron su camino. Llegaron a la localidad de La Tablada, cerca de la casa de la denunciante, a las 3AM. A bordo del vehículo que ocupaban, ambos comenzaron a hablar. “(Torres) le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones” , continúa la denuncia. Luego, siempre según la acusación, tomó a la víctima “del cabello, para que le haga sexo oral” .

La mujer empujó a Torres. “El Chelo”, lejos de desistir, se habría bajado los pantalones para penetrarla por la fuerza. “¿Por qué lo hiciste? Te dije que no" , le gritó tras la supuesta violación. “Te llamo el fin de semana”, le habría dicho el cantante, tras dejarla en su casa.

Tras reportar el episodio, Lilian pidió la restricción perimetral en contra del cantante , que fue concedida por el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza.

La mujer ratificó todos sus dichos ante la fiscal Pecorelli. Y, en paralelo, entregó la ropa interior que vestía en el día del hecho al Cuerpo Médico de la Policía Bonaerense y atravesó una revisión médica; las prendas serán peritadas en busca del material genético de Torres.

Torres fue detenido en la madrugada de ayer, en su casa de Villa Fiorito . Durante el operativo, además, la Policía le secuestró el auto, tres computadoras y dos teléfonos.

El músico registra un antecedente: fue condenado en 2009 por un tribunal de Morón a cuatro años de cárcel por el abuso de una niña de seis años , hija de una seguidora que había acobijado en su casa en un momento de crisis.

La mujer tenía tres hijas, una niña de seis años y dos adolescentes. En octubre de 2006, Torres agotó su bienvenida: su anfitriona supuestamente lo encontró teniendo sexo con su hija del medio, por ese entonces de 15 años . Así, lo echó de su casa junto a su hija, según relatos del propio cantante a este medio.

Sin embargo, fue finalmente condenado por estupro, abuso sexual simple , un hecho que el cantante siempre negó.

Torres cumplió la pena en los penales de Olmos y Marcos Paz. Salió de prisión en el otoño de 2012 . Antes de dejar su celda, tuvo un hijo con la hija de 15 de su fan, ya mayor de edad. La llevó a vivir a la casa familiar de los Torres en Villa Fiorito.

Fuente: Infobae