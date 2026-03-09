MADARIAGA: Extendieron el horario de inscripción a la Carrera de la Mujer

MADARIAGA

Este sábado 14 se realizará la Carrera de la Mujer desde el Paseo del Bicentenario y, debido a la proximidad del evento es que la Secretaría de Deportes extendió el horario de inscripción.

Desde hoy podrán anotarse de 8 a 13 y de 18 a 20.30 horas en el Polideportivo municipal (Zoppi y Mitre).

Además aclararon que estará disponible hasta el viernes al mediodía.



Quienes no residan en la ciudad podrán anotarse vía WhatsApp al: 2267 – 631612.

Valor con remera: $ 28.000, sin $ 20.000.



Como es habitual el evento tendrá un recorrido competitivo de 5 Km, otro participativo de 3 km y la categoría madre-hija.