MADARIAGA: Choque por alcance en Ruta 74 sólo deja daños materiales

MADARIAGA





Un siniestro vial sin consecuencias físicas se registró este 21 de marzo en la Ruta Provincial 74, a la altura del kilómetro 17, en jurisdicción de Madariaga.





El hecho sólo dejó únicamente daños materiales.





Según supo CNM, el primer rodado involucrado fue un Peugeot 2008 conducido por un hombre oriundo de La Rioja, quien resultó ileso. El segundo vehículo, un Fiat Siena, era manejado por un hombre de 47 años, con domicilio en Madariaga quién tampoco presentó lesiones.





Tras el impacto, ambos conductores retiraron los vehículos de la calzada para no entorpecer el tránsito y resolvieron la situación a través de sus respectivos seguros.





No fue necesaria la intervención médica y trabajaron bomberos y personal de Policía Vial de Pinamar para agilizar el tránsito.



