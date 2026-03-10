Macri habló desde Expoagro: la ironía con Kicillof y su relación con Milei

NACIONALES

El expresidente Mauricio Macri habló este martes por la mañana desde Expoagro , el evento más importante del campo en el país que se desarrolla todos los años en San Nicolás de los Arroyos . Tras su saludo en la cena de expositores con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el exmandatario dijo que no conversó con él y se refirió además a su relación con Javier Milei, con quien mantiene desde hace meses un tenso vínculo.

“Lo quiero mucho”, ironizó Macri en diálogo con LN+ al ser consultado sobre el encuentro y apretón de manos con Kicillof durante la cena de apertura de Expoagro. Y luego sumó: “No tuve la oportunidad [de hablar]. Solamente fue un saludo formal, como corresponde”.

En tanto, al ser consultado sobre su relación con Milei, indicó que “hace rato” no se hablan y no dio más detalles.

El lunes por la noche, el expresidente había respaldado el rumbo económico del Gobierno pero insistido con la baja de las retenciones al campo. En esa misma línea, Macri ahondó: “Veo a la Argentina luchando por ratificar la estabilidad macroeconómica y lograr empezar a generar una agenda de inversión y recuperar la confianza. No se logra bajar el riesgo país que es clave. El Gobierno sabe que todo empieza si logramos bajar el riesgo país por debajo de 400 puntos , así se puede invertir; así el ciudadano puede comprar cosas”.

Y agregó: “Acá hay energía, capacidad, innovación, espíritu emprendedor, crisis políticas y económicas, y el campo sigue para adelante. Se puede generar muchísimo más empleo si logramos que toda la política entienda la importancia del campo, la importancia de sacar las retenciones absurdas que penalizan la exportación”.

Fuente: La Nación