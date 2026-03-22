Los programas de la TV Pública del amigo de Adorni aún continúan pese al escándalo

"Va a venir un amigo de (Manuel) Adorni a hacer el programa ", avisaban a comienzos de 2024 en los pasillos de la TV Pública a propósito del desembarco de Marcelo Grandio y su ciclo "Giros" que, este miércoles 25 de marzo, debería comenzar su tercera temporada. Pese a tener toda la escenografía lista, se encuentra cancelado por la polémica desatada por sus supuestos pagos para el viaje a Punta del Este que compartió con el jefe de gabinete durante los feriados de Carnaval. Pero los dos programas que produce en el streaming del canal estatal siguen activos e incluso son promocionados por las redes sociales del conductor.

Se trata de "Gritalo Mundial", que se emite los martes de 17 a 19 horas por el canal de streaming de la TV Pública -se transmite desde YouTube y Twitch- que conduce el propio periodista , desde el mes pasado y "La Sala", que arrancó el 13 de octubre de 2025 y es bastoneado por su hijo Facundo. Ni padre e hijo se hicieron presentes en las transmisiones en vivo de la semana y ambos ciclos fueron presentados por los habituales columnistas.

Los programas se graban en el estudio 8 del complejo ubicado en Figueroa Alcorta y Tagle, en un "streaming room", en lo que sería una suerte de "sub-canal" de la institución que depende de la Secretaría de Medios y Comunicación que supo conducir Adorni y hoy está a cargo de Javier Lanari. El streaming es dirigido por Agustina Ceballos, que llegó al ex canal 7 con la administración de Alberto Fernández , según recuerdan testigos de los transitados pasillos del establecimiento. "Estos programas se manejan con contratos aparte" de la estructura del canal, deslizó una calificada fuente consultada por este diario.

Los tres programas son producidos por la productora Imhouse , de Grandio. Tanto el también empresario como Adorni se conocían del envío original de "Gritalo", que años atrás transmitía la señal de cable Metro. Incluso el contador nacido en La Plata llegó a participar de varios envíos.

El programa que hoy se encuentra virtualmente paralizado en la TV Pública había comenzado en 2024 cuando Adorni se desempeñaba como subsecretario de Prensa y Comunicación - el titular del área era Eduardo Serenellini , con quien libro una guerra fría que terminó con la salida del gobierno del también periodista- y desde entonces no ha estado exento de polémicas.

La conductora y modelo Pamela David denunció que en febrero de 2025 grabó una emisión de "Giros" con Grandio que luego no fue transmitida por la pantalla del ex canal 7. “ Nunca salió al aire porque no les gustó lo que dije”, reveló hace meses en declaraciones periodísticas. Según pudo averiguar Clarín, las autoridades del canal decidieron pasar a archivo dicha grabación porque la esposa del empresario Daniel Vila cuestionó fuertemente a Javier Milei y al rumbo de su administración. Faltaban pocas semanas para el inicio de la campaña electoral rumbo a las elecciones legislativas porteñas que el entonces vocero presidencial terminó ganando para LLA.

"Después del escándalo (por el vuelo a Punta del Este) no volvieron" al canal, indicó la fuente oficial, al referirse a Marcelo Grandio y a su hijo. Pero el ex panelista de transmisiones de fútbol "reposteó en sus historias de Instagram" los ciclos que apadrina por el streaming de la señala estatal, según la misma fuente.

En verdad, los ciclos de Grandio son coproducciones con la TV Pública, una de las formas que implementó el gobierno libertario para bajar gastos, ya que cada programa tiene que conseguir sus propios anunciantes. "Hasta determinado monto se lo queda la productora y el canal puede beneficiarse si la ganancia sobrepasa ese límite", explicó otra fuente al tanto del funcionamiento de la institución creada para la televisación del Mundial "Argentina 1978".

Redactor de Política.

Fuente: Clarín