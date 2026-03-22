El Gobierno avanza con otro recorte del empleo público y se propone una reducción total del 10% en 2026

El Gobierno avanzará en los próximos días con una nueva reducción de empleos públicos . La cifra de bajas que se fijó como meta en el corto plazo oscila entre 5000 y 6000 puestos, según indicaron a LA NACION importantes fuentes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, a lo largo del año el objetivo es mucho mayor: un 10% de la planta total de la administración nacional, empresas y sociedades estatales: son más de 27.000 empleos públicos.

“El recorte es en varias áreas” , afirmaron en Balcarce 50 y señalaron que las primeras desvinculaciones comenzaron la semana pasada. Reducir el Estado a su expresión mínima es uno de los axiomas del gobierno de Javier Milei , pero el ajuste en la planta del personal se volvió una necesidad imperiosa con la caída de la recaudación de los últimos meses por el freno en la actividad económica.

Ese objetivo final fue contado por este medio a fines de noviembre pasado cuando, sin precisar el número total de los despidos que pretende realizar a lo largo de este año, en la Casa Rosada aludieron a que entre los cuatro trimestres del año la reducción podría alcanzar “un 10%” de la planta de empleados.

De acuerdo a datos del INDEC , a enero de este año, el Sector Público Nacional Argentino, que incluye la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado, contaba con 278.705 empleados .

El Gobierno insiste con el recorte de la planta estatal en momentos en que el índice de desempleo subió al 7,5% de la población económicamente activa , según informó el INDEC para el cierre de 2025. En 2024 el mismo índice había terminado en 6,4%; si se proyecta a toda la población, hay 1.717.125 desocupados .

A diferencia de lo que sucedió en los dos años anteriores, donde los recortes estuvieron dados en el área centralizada de la administración pública, a partir de 2026 el Gobierno enfoca las reducciones en organismos descentralizados , según confirmaron a este diario dos de las fuentes consultadas.

Muchas de esas bajas serían, en rigor, de contratos que caen y que ya no serán renovados . Los contratos anuales son históricamente una de las principales formas de contratación del propio Estado. De hecho, fuentes oficiales grafican que aún hoy “hay contratos anuales que se renuevan desde la época de Menem” , en referencia a las dos presidencias del riojano Carlos Menem, entre 1989 y 1999.

Los contratos se renuevan anualmente y de no hacerse esa renovación, caen automáticamente. A las bajas por caídas de contratos agregan, en la Casa Rosada, la intención de aplicar reducciones y eliminación de áreas que definen como “duplicadas”, además de procesos como el que se está dando en la Dirección Nacional de Vialidad , donde se abrió un retiro voluntario, al igual que en el área de Medios Públicos .

De acuerdo a datos públicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger , desde diciembre de 2023, cuando empezó la administración mileísta, ya hay 60.494 puestos menos en la plantilla estatal nacional. Con una reducción de 36,2% en cargos superiores.

Si bien en Balcarce 50 evitan dar precisiones respecto de las áreas donde se producirán las bajas, todo apunta que será, fundamentalmente, “en organismos descentralizados”. Entre las entidades que se mencionan aparecen el Indec, el Conicet, la Coneau, la ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el ENRE, el INTA, el INTI, Senasa y el Enacom .

“El proceso de motosierra es permanente. Tiene un componente general transversal de mejora de eficiencia y tiene otro trabajo más focalizado donde se trabaja sobre tareas puntuales que se consideran obsoletas o superpuestas con las provincias”, describió otra de las fuentes oficiales consultadas por este diario.

La misma voz evitó confirmar números concretos de las salidas que se concretarán a partir de los próximos días, así como tampoco confirmó cuáles son las áreas que están en revisión.

En el Gobierno aseguran que no arrancan con un número definido de reducciones y que eso lo van resolviendo a partir del análisis en cada sección . Advierten que se trata de un proceso dinámico en el que se van resolviendo los recortes.

Fuente: La Nación