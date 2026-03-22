Abdala dijo que los opositores que piensan avanzar con un juicio político contra Milei le “tiran piedras a la luna”

El presidente provisional de Senado, Bartolomé Abdala , descartó cualquier posibilidad de que la oposición avance con un juicio político contra Javier Milei por su actuación en el caso $LIBRA y dijo que si realmente están pensando en impulsar ese mecanismo contra el primer mandatario, entonces estarán “tirando piedras a la luna” .

“Los que piensan en una interpelación o un juicio político al Presidente están tirando piedras a la luna”, remarcó Abdala en declaraciones al programa radial A confesión de parte , que conduce la periodista Romina Manguel.

En la misma línea, el senador por San Luis -el segundo en la línea de sucesión presidencial- dijo que no observa “argumentos para una interpelación contra el presidente Milei”, a pesar de las pruebas sobre sus contactos con el lobista Mauricio Novelli que revelaron las pericias judiciales.

Por otra parte, Abdala reconoció que en La Libertad Avanza (LLA) no cayó bien la estadística del desempleo que publicó el INDEC la semana pasada. “Nosotros no estamos conformes con los números del desempleo” , admitió el legislador puntano, tras conocerse que los trabajadores sin empleo acumulan el 7,5% de la población económicamente activa.

Abdala cargó además contra el kirchnerismo, espacio al que enfrenta cotidianamente en el Senado. “Tienen a su líder presa (por Cristina Kirchner) y cada vez tienen menos espacio en la vida política argentina” , sostuvo. “Tenían como matriz el robo, nosotros somos diferentes en ese sentido”, puntualizó.

Por último, arremetió contra el gobernador de San Luis, Claudio Poggi , de quien es rival político. “Organiza cenas millonarias con empresarios en Buenos Aires, cuando tendría que cuidar los fondos de los sanluiseños”, cuestionó. Y blanqueó su objetivo: “Para las elecciones de 2027, en LLA tenemos muchísimas chances de conducir la provincia” .

Fuente: La Nación