Lo perseguía la policía por robar un auto y se tiró al Riachuelo para escapar: lo encontraron en un desagüe

Si la persecución fue de película, el desenlace es digno de mención: dos hombres de 32 y 35 años fueron detenidos este miércoles en Villa Soldati , sur de la Ciudad, tras haber sido perseguidos por la policía durante varios kilómetros luego de haber intentado robar un auto a mano armada en el barrio de Villa Devoto. Uno de los perseguidos intentó escapar de los agentes y se tiró al Riachuelo, pero un operativo especial dio con él en un desagüe. Ambos arrestados tienen antecedentes penales por robo y por narcotráfico.

Todo comenzó este miércoles al mediodía en Lope de Vega y Nazarre, en Villa Devoto, oeste de la Ciudad. Allí dos hombres a bordo de una moto Honda XR-250 Tornado color rojo intentaron robar a mano armada el auto de un hombre de 69 años : según el parte oficial, ambos habrían roto uno de los vidrios del auto damnificado.

Tras eso, ambos se dieron a la fuga en dirección sur, aunque para entonces ya habían sido captados por cámaras de seguridad de la zona, y luego de que se hayan identificado las vestimentas de los dos ladrones, la Policía de la Ciudad comenzó a rastrear su huida.

Luego de varios minutos y más de 10 kilómetros, la policía comenzó a perseguirlos desde Eva Perón y Del Barco Centenera, en Parque Chacabuco. Entonces la secuencia cobró un viso frenético : los agentes siguieron a los ladrones desde cerca, mientras cambiaron su rumbo aún en sentido sur, aunque hacia el oeste. Desde allí, cruzando el Bajo Flores y Nueva Pompeya, los perseguidos encararon la avenida 27 de Febrero, pegada a la ribera porteña del Riachuelo.

Ya en Villa Soldati, en 27 de Febrero y Avenida Cámpora, a metros del Puente Olímpico, la suerte de ambos ladrones tuvo el mismo final, aunque la astucia de uno de ellos imprimió al operativo de persecución un carácter de película . Los dos huían todavía en la Honda Tornado roja, pero uno de ellos fue detenido a pocos metros de ese cruce, alrededor de las 13.

Se trata de un hombre de 32 años con antecedentes relacionados al narcotráfico, según pudieron constatar desde la Policía de la Ciudad.

Pero el otro ladrón no quería terminar ahí su raid, por lo que abandonó la moto y comenzó a correr, y ya acorralado por los agentes decidió tomar una medida drástica: tirarse al Riachuelo. Durante más de una hora, la policía intentó dar con él sin éxito, por lo que se debió apostar un operativo del grupo especial División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).

Este último grupo comando finalmente lo encontró, alrededor de las 14.50, escondido en un desagüe , lo esposó y lo detuvo. Tiene 35 años y dos antecedentes por robo. Los dos ladrones tienen domicilio en el partido de Lanús.

Los dos, también, quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, que ordenó que sigan demorados a espera de las actuaciones judiciales. La Policía de la Ciudad, por su parte, hizo público que pudo recuperar los elementos robados varios kilómetros, frenéticos kilómetros, antes.

Fuente: Clarín