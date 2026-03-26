Operativo Libro de la Selva Blanco: cayó una prófuga que movía cocaína camuflada en textos infantiles

Una prófuga de la Justicia cayó en Salta luego de haber sido investigada durante años. Una mujer fue detenida por traficar tres kilos de cocaína dentro de cuentos infantiles . La Policía de la Ciudad catalogó el caso como el ”Libro de la Selva Blanco” .

La acusada, de 27 años, estaba prófuga desde 2022 por una causa de contrabando de droga en la que enviaba cocaína oculta dentro de libros infantiles. El arresto se produjo en la localidad salteña de Joaquín V. González el 17 de marzo.

La buscaron durante cuatro años y dieron con ella gracias a una investigación que permitió reconstruir su entorno y sus movimientos. Los oficiales consiguieron identificarla en la vía pública, en la intersección de las calles Paraguay y Jacarandá, donde detuvieron a la mujer.

La investigación arrancó en 2022 , cuando se detectó una maniobra de envío de encomiendas que contenían ejemplares de la obra infantil “El Libro de la Selva”, pero con droga en su interior. Los cuentos infantiles contenían un doble fondo en donde se ocultaba clorhidrato de cocaína.

Por entonces, la mujer se había dado a la fuga tras haber quedado comprobada su participación. La droga estaba lista para ser enviada fuera del país. Desde ese momento, la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad montó un operativo de vigilancia encubierta en la provincia de Salta.

Luego de haber sido capturada , la mujer fue alojada en una dependencia policial de Salta y, posteriormente, trasladada en avión desde el Aeropuerto Internacional "Martín Miguel de Güemes" hasta la Ciudad de Buenos Aires.

Intervienen en la causa la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo del Dr. Claudio Navas Rial, y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo del Dr. Patricio Pinto.

Fuente: Clarín