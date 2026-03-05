Lo hacen todos pero está mal: por qué no deberías dejar las llaves arriba de la mesa según el Feng Shui

NACIONALES

Al llegar a casa, muchas personas tienen la costumbre de dejar las llaves sobre la mesa casi de forma automática. Aunque parece un gesto simple y práctico, el Feng Shui advierte que esta acción no sería la más recomendable dentro del hogar.

Para esta filosofía china, las llaves tienen un significado especial: representan acceso , apertura y movimiento . Por eso, el lugar donde se guardan puede influir en el equilibrio y la energía de la casa.

En el Feng Shui, la mesa es un espacio central del hogar , asociado a los encuentros familiares, las comidas y los momentos compartidos. Por ese motivo se considera un punto vinculado con la armonía y la energía positiva.

Dejar las llaves en ese lugar puede alterar ese equilibrio. Esto se debe a que las llaves están relacionadas con el tránsito constante — entrar y salir — y, desde lo simbólico, podrían dispersar la energía del ambiente .

Por otro lado, los especialistas aseguran que dejar las llaves a la vista puede atraer energías negativas y simbolizar desorden o falta de control en la vida.

De acuerdo con la creencia, esto puede traducirse en:

El Feng Shui recomienda destinar un lugar específico para las llaves , preferentemente cerca de la puerta de entrada. De esta forma se evita que queden dispersas por distintos ambientes y se mantiene el orden dentro del hogar.

Entre las opciones más prácticas se encuentran los colgadores de pared, pequeños cuencos o cajas ubicadas en la entrada. Así, las llaves siempre quedan en el mismo lugar y es más fácil encontrarlas al momento de salir.

Fuente: TN