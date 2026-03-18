Limpiar la puerta de entrada con agua, vinagre y sal: qué beneficios tiene y cuándo hacerlo

La puerta de entrada no es solo un simple acceso a la casa, sino que también funciona como un canal por donde entran las energías de las personas, que puede influir en el ambiente y las vibraciones del hogar.

Por eso, existe un método casero, fácil y económico que algunas creencias como el Feng Shui recomiendan para mantener la armonía del hogar: limpiar la puerta con una mezcla de agua , vinagre y sal . Además, también ayuda a quitar la suciedad de la superficie.

No hace falta realizarlo todos los días, pero sí conviene mantener una rutina. Se puede hacer cada 2 o 3 semanas .

Fuente: TN