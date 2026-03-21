Limpiar el piso con agua tibia, vinagre y detergente: por qué lo recomiendan

Cuando limpiamos el piso , es habitual recurrir al uso de productos químicos, pero hay una mezcla que se puede usar en su lugar y que ayuda a dejarlos brillantes, sin malos olores e impecables: agua tibia, vinagre blanco y detergente .

Esta preparación es eficaz porque el agua tibia ayuda a aflojar la suciedad, el detergente quita la grasa y el vinagre blanco tiene un poder desodorizante y antibacteriano. Por eso, juntos pueden realizar una limpieza profunda.

Si bien es una opción muy efectiva, hay algunos cuidados a tener en cuenta. En primer lugar, es importante no usar vinagre en pisos de mármol, granito o madera sin sellar. Tampoco reemplaza a desinfectantes más potentes, sino que solo funciona como complemento.

Fuente: TN