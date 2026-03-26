$LIBRA: Mauricio Novelli pide “la nulidad absoluta” del peritaje que ordenó la Justicia e involucró a Milei

Mauricio Gaspar Novelli , el lobista que relacionó a Javier Milei con los creadores de la criptomoneda $LIBRA , pidió mediante un escrito la nulidad del peritaje a su teléfono celular que ordenó el fiscal Eduardo Taiano y que derivó en numerosas relevaciones del caso en el que se investiga una presunta mega estafa.

A través de un escrito de casi 40 páginas, Novelli solicita “la nulidad absoluta” de la pericia realizada por los peritos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) . Pide, además, que se realice una auditoría técnica o contraperitaje integral, independiente y exhaustivo, a cargo de un organismo distinto a Datip.

El registro de las llamadas y mensajes del celular de Novelli revelaron contradicciones en las explicaciones públicas que había dado Milei sobre su papel en la gestación, el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda $LIBRA. La información que arrojan los peritajes del Ministerio Público Fiscal permitió una reconstrucción de los diálogos entre Novelli, el Presidente y Karina Milei en las horas críticas de que lo que parecía un negocio perfecto y que terminó en un desastre financiero y una crisis política.

La presentación por escrito de Novelli se realizó a través de su abogado defensor, Daniel Rubinovich.

En su escrito, Novelli habló de “accesos clandestinos”, filtraciones a la prensa y espionaje ilegal en torno al peritaje sobre su teléfono celular.

Su argumento es el mismo que usó el Gobierno para sugerir que se debe anular este informe de la Datip, fuente de las revelaciones del caso.

Sin embargo, si bien es cierto que existió una filtración del peritaje cuando estaba en poder de la Datip, lo que se corroboró es que no fue alterado y que el documento que está en el expediente es el mismo que analizaron los peritos del Ministerio Público Fiscal.

Los documentos, una vez bajados, son etiquetados con un “hash”, que los preserva en su integridad. Si se modifican, cambia ese “hash” que es como una etiqueta alfanumérica, destinada a advertir si hubo alteraciones, explicaron a LA NACION fuentes del caso.

Novelli habló de robo de información por parte de “funcionarios infieles”, violación del secreto profesional y la exposición de miles de páginas de chats familiares íntimos.

Según el documento, el análisis de los 812,72 gigabytes de información extraída de los teléfonos y dispositivos de Novelli se convirtió en una “exploración general de la vida de la persona” , plagada de accesos indebidos, filtraciones y vulneraciones de derechos constitucionales.

El principal argumento de la defensa se basa en la resolución administrativa PER 171/2026 de la Procuración General de la Nación que confirmó que el material pericial fue accedido y copiado de manera indebida por personal de la propia Datip que no tenía ninguna vinculación funcional con el caso.

La investigación interna detectó que al menos una agente ingresó sin justificación a archivos rotulados como “Nota y decreto 13.447 fdo” y los copió a una carpeta local en su computadora.

La conducta derivó en un sumario administrativo, el aislamiento de equipos y la denuncia penal contra funcionarias involucradas.

Para la defensa, este acceso clandestino demuestra que el sistema de preservación de la dependencia falló. Lo que -a su juicio- provoca un quiebre irreversible en la cadena de custodia del material probatorio. Es el mismo argumentó que expresó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , en una entrevista en TV al poco tiempo de asumir.

“La integridad, autenticidad, completitud y trazabilidad del material pericial han quedado objetivamente comprometidas a partir de accesos indebidos, visualizaciones no justificadas y copias locales de documentación vinculada al peritaje por parte de personal de la propia dependencia que lo produjo”, dice el escrito.

El escrito señala que, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el diario Clarín publicó información extraída del peritaje y presuntos acuerdos confidenciales, cuando ni siquiera el dueño del dispositivo ni su defensa conocían el contenido del informe.

Novelli dice que el requerimiento fiscal había establecido límites claros de búsqueda, orientados a encontrar conversaciones específicas sobre el token $LIBRA, el Tech Forum y contactos con figuras como Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales o los hermanos Javier y Karina Milei.

Sin embargo, la Datip -dice el escrito- ejecutó el análisis de manera “expansiva y descontrolada”.

“El relevamiento fue ejecutado de un modo que desbordó los parámetros de búsqueda fijados tras el contradictorio entre las partes”, se quejó la defensa de Novelli.

Novelli se quejó de que se metieron con su familia al abordar mensajes con su hermana Pía “en una ventana temporal que debía arrojar unas 100 páginas de resultados”, pero que los peritos incluyeron 7900 páginas de conversaciones entre los hermanos.

Asimismo dijo que hubo 1716 páginas de conversaciones entre Novelli y su padre que datan de hace más de siete años y otros archivos que no respondían a los criterios de búsqueda ordenados por la Justicia.

Dice que la exposición pública de este material generó un daño irreparable a la intimidad de Novelli. La defensa denunció que toda su vida privada, junto con fotografías de sus familiares directos de los últimos 7 años, quedó en manos de una infinidad de personas.

Además, repudiaron que comunicadores mediáticos llegaron a catalogar a Novelli como un “cripto pajero”, por su regodeo con criptoproyectos que no llegaban al éxito.

La defensa se quejó de que se hubieran incluido chats de Novelli con su abogado Daniel Rubinovich .

Por eso es que pidieron la nulidad de todo el informe de la Datip y la exclusión de esta evidencia, porque dijo que se trata del “fruto del árbol envenenado”.

Por eso pidió apartar Datip de futuros informes y una auditoría externa o un “contraperitaje integral e independiente” a cargo de un organismo ajeno.

Asimismo reclamó “suspender cualquier trámite o valoración que dependa directa o indirectamente de este peritaje viciado”.

Frente a los supuestos vicios, la defensa demandó que se aplique “la teoría del fruto del árbol envenenado, que lleva a la descalificación de toda prueba que constituya la proyección de la actividad considerada inválida en el proceso y, en virtud de ello, corresponde extenderle la sanción de nulidad a los actos consecuentes”.

Fuente: La Nación