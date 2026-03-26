El Gobierno cierra filas en apoyo a Adorni, pero siguen los cuestionamientos internos

En silencio, y un día después de la conferencia de prensa en la que buscó defenderse de las acusaciones en su contra por el presunto crecimiento de su patrimonio, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, llegó a la Casa Rosada pasadas las 10 en un intento de retomar la agenda de la gestión.

Sus reuniones a puertas cerradas con la exministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior), que llegan en distintos horarios a Balcarce 50, tienen como objetivo cerrar el círculo de apoyos ordenados por el presidente Javier Milei y su poderosa hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente @JMilei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete @madorni . Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel! pic.twitter.com/lZWB6LypXq

Pettovello y Santilli fueron los únicos ministros (el otro fue su par de Defensa, Carlos Presti , de viaje en Estados Unidos) que no participaron, en primera fila, de la conferencia de prensa citada por el jefe de gabinete para intentar acallar el escándalo en torno a su figura. Bullrich, en tanto, quedó en la mira por lo que desde el karinismo se consideró como “tibio” apoyo a Adorni –incondicional de Karina Milei- desde que se supo que la esposa del jefe de gabinete, Bettina Angeletti , formó parte de la comitiva oficial en el Argentina Week, de Nueva York. La foto de ambos, sonrientes, fue distribuida por el Gobierno como señal de tregua y respaldo, con las elecciones a jefe de gobierno porteño del año próximo (ambos son posibles candidatos) casi a la vuelta de la esquina.

“No hay universo en el que Manuel esté fuera del Gobierno”, contestaron desde las cercanías del asesor presidencial Santiago Caputo , encargado de diseñar ayer el “contraataque” mediático de Adorni, en el que intentó desmentir irregularidades y omisiones en el viaje en jet privado a Punta del Este y en la compra de distintas propiedades a nombre suyo y de su esposa.

Más allá de la cerrada defensa pública del funcionario, y de la promesa de Milei de “no perderse” la próxima exposición de Adorni ante el Congreso, prevista para el próximo 29 de abril, subsisten en el universo libertario las dudas sobre la conveniencia de sostener a Adorni y dilapidar, día a día, capital político, tal como marcan distintas encuestas y sondeos de opinión.

La única voz que se escuchó en su contra, hasta ahora, fue la del biógrafo de Milei, Nicolás Márquez , quien el lunes por la noche aprovechó un debate sobre el 24 de marzo y pidió la renuncia de Adorni en el canal TN. “Está haciendo daño al Gobierno” y “nadie es indispensable”, fueron las frases más duras del ideólogo libertario, de indudable cercanía con el Presidente al menos en sus posturas con relación a la violencia de los años setenta. Nadie salió a desautorizarlo, en una muestra del malestar interno que pocos -casi nadie- se atreven a verbalizar.

Se pronunció en el mismo sentido el diputado nacional Oscar Zago , aliado de La Libertad Avanza. “Adorni debe dar un paso al costado por el bien del Presidente”, dijo en LN+ el legislador del Movimiento Integración y Desarrollo.

En las redes sociales, los integrantes más reconocidos de las Fuerzas del Cielo –algunos de los cuales no tienen especial simpatía por el jefe de gabinete- espaciaron sus posteos de apoyo al ministro coordinador, si bien se encargaron de retuitear el apoyo que Karina Milei (distanciada de Caputo) brindó a Adorni en la tarde del miércoles, luego de brindar la primera conferencia desde el 6 de febrero (en aquel caso, junto al canciller Pablo Quirno ), y la primera en soledad desde el 30 de diciembre pasado.

“Hoy todos cierran filas. Mañana se verá”, resume un libertario equidistante de los dos grupos en pugna dentro del Gobierno. Más allá del pacto de silencio, distintas voces libertarias se mostraron decepcionadas con la performance de Adorni en la conferencia de prensa, en la que además de evitar precisiones sobre su patrimonio actual atacó a los periodistas que le pidieron precisiones, exigiéndoles en algún caso que le pidieran disculpas por remarcar una eventual falta de apoyo a su continuidad de parte del Gobierno.

“Ahí hubo maltrato. De eso no se vuelve”, dijo una voz escuchada por el Presidente, escéptico sobre el porvenir del ministro coordinador en el esquema gubernamental. La misma fuente agregó: “Santiago [Caputo] le pidió humildad en las respuestas”.

“Lo que quedó claro es que no renuncia, eso es lo más importante. Esa versión hacía mucho daño”, argumentaron desde un despacho oficial, y acordaron que se logró el objetivo de mostrar “normalidad y continuidad” por medio de los proyectos legislativos anunciados por Adorni durante la conferencia de prensa. En una situación que evoluciona hora a hora, y sin declaraciones públicas, el jefe de gabinete intenta atravesar el temporal.

Fuente: La Nación