En una coartada, un ex funcionario K reconoció que Roberto Baratta iba a su casa pero no a buscar coimas: “Venía a retirar bolsas de yerba”

El ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá Oscar Alfredo Thomas declaró este jueves como acusado en el juicio oral de los cuadernos de la corrupción y reconoció que el ex funcionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta iba a su casa pero no a buscar dinero, como sostiene la imputación. "Pasaba por mi casa a retirar bolsas de yerba" , dijo.

Thomas se sentó frente al Tribunal Oral Federal 7 en una nueva audiencia de indagatorias en el juicio y aceptó declarar y contestar preguntas. "Nunca integré una asociación ilícita, ni manejé dinero, ni emití cheques, ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario publico. Mi tarea siempre fue en el escenario de Yacyretá, un organismo internacional de Argentina y Paraguay con sus normas propias" , fue lo primero que dijo.

Thomas fue director del entre en 2003 hasta diciembre de 2015. En la causa estuvo prófugo un mes y fue detenido en septiembre de 2018. Según los cuadernos que escribió el chofer Oscar Centeno , Baratta fue en una oportunidad a la casa de Thomas, en la calle Juncal, quien le entregó un bolso con 1.100.000 dólares . Centeno también relató que Baratta iba a un edificio de Puerto Madero donde Yacyretá tenía sus oficinas. Según las anotaciones fueron 17 las visitas .

En su indagatoria, Thomas -oriundo de Misiones y que estuvo prófugo de la Justicia- dijo que mantenía reuniones con Baratta cuando iba a ver a Julio De Vido al ministerio de Planificación y reconoció que Baratta fue a su casa. Pero negó que haya sido para buscar coimas. "Siempre le traía yerba al personal que me trataba bien. A Baratta le llevaba yerba o se la hacía mandar por mi chofer. O pasaba por mi casa a retirar bolsas de yerba. Yo bajaba y se la daba en la puerta", declaró.

El ex funcionario también relató que en otra oportunidad Baratta fue a su casa a buscar un libro: "Era grande, pesaba ocho kilos, se llamaba ´Yacyretá energía para el desarrollo´”. Y aclaró fueron solo en esas dos oportunidades que Baratta fue a su casa.

Respecto de las visitas del ex funcionario de Planificación Federal a sus oficinas de Puerto Madero, Thomas dijo que fue en una oportunidad. "Vino a verme porque estaba preocupado por el tema de energía y tenía que elaborar un informe urgente para el ministro. Lo atendí y tomamos un café", contó. El ministro es De Vido, otro los 86 acusados en el juicio oral junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios.

Con De Vido, Thomas dijo que tuvo vínculo y que hablaba con él dos veces por día todos los días porque el ministro quería un reporte de la energía que producía Yacyretá.

"Niego las 17 veces que se me nombra en los cuadernos. No recibí ni di dinero a nadie y nunca fui apretado", recalcó el ex funcionario defendido por el abogado de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira. Y dijo que Ubeira le recomendó "guardarse por un tiempo" hasta que supiera el contenido de las acusaciones en su contra. Estuvo 47 días prófugo y se pidió su captura internacional.

Otros dos acusados fueron indagados pero se negaron a declarar. Fabián García Ramón , ex asesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, y Germán Nivello , ex titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas.

Ambos se sentaron frente al Tribunal, dijeron sus datos personales y anunciaron que por el momento no iban a declarar ni a contestar preguntas. “Niego rotundamente haber integrado una asociación ilícita", fue lo único que dijo Nivello.

La audiencia comenzó con un planteo de las defensas para que se dicte la nulidad de la incorporación por lectura de la declaración como arrepentido del financista Ernesto Clarens, quien la semana pasada se negó a declarar. Las defensas plantearon que por ser arrepentido tiene otro status y debe declarar. El tribunal oral rechazó el planteo porque el mismo pedido ya se había hecho y desestimado.

Al mediodía, los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli dispusieron un cuarto intermedio en la audiencia que se reanudó con las indagatorias de Hernán Gómez y Walter Fagyas, ex funcionarios de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, quienes negaron las acusaciones.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín