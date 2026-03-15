$LIBRA: integrantes de la Comisión Investigadora harán una conferencia de prensa en Diputados tras las últimas revelaciones del caso

Las últimas revelaciones judiciales del caso $LIBRA motorizaron una conferencia de prensa de los legisladores de diferentes fuerzas políticas que integraron la comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Será el lunes a las 16.

Tras tres meses de labor, los 14 diputados opositores que formaron parte de dicha comisión elaboraron en noviembre pasado un informe cuyas conclusiones hoy cobran especial relevancia : subrayaron que tanto Javier Milei como su hermana Karina Milei , secretaria general de la Presidencia, fueron piezas claves para propiciar la presunta estafa.

La conferencia se hará en una sala a confirmar en la Cámara de Diputados. Según informaron los legisladores a través de un comunicado, “se brindarán precisiones sobre las nuevas informaciones conocidas públicamente, su vínculo con las conclusiones oportunamente presentadas por la Comisión y los pasos institucionales que consideramos necesarios en el ámbito legislativo y judicial”.

El viernes, la Justicia constató más de veinte llamadas y mensajes entre los hermanos Milei y el lobista argentino Mauricio Novelli durante las horas previas al lanzamiento de $LIBRA y las posteriores al colapso del criptoactivo. La información surge del peritaje del teléfono de Novelli, quien llevó a la Casa Rosada al estadounidense Hayden Davis , responsable de la criptomoneda.

Pero eso no fue todo. El contenido de esos intercambios reveló una anotación en el celular de Novelli en el que se detalla un presunto acuerdo por US$5 millones por el apoyo del presidente Milei al proyecto.

“Hola amigos, Este es el acuerdo final discutido con H.“, redactó Novelli, en supuesta alusión a Hayden Davis. ”$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto. $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis. $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina".

La cifra coincide con el volumen global de transferencias a través de billeteras virtuales que expertos informáticos detectaron durante los últimos meses.

El contenido del peritaje estuvo en manos del fiscal Eduardo Taiano desde enero, pero se extendió a todas las partes del proceso que se acercaron con un pendrive en la mano al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi en Comodoro Py. La información pone en crisis la estrategia comunicacional del Gobierno sobre el tema $LIBRA.

Tras las revelaciones, ni Milei ni su hermana hicieron declaraciones. No hubo un comunicado desde la Oficina del Presidente ni tampoco de la Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg), la estructura digital enfocada en combatir “operaciones mediáticas” contra la gestión.

A través de X, el presidente de la Comisión Investigadora, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), increpó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello tras aparecer como una de las destinatarias de los mensajes de Novelli. La funcionaria aseguró no haber recibido a Novelli.

Señora Ministra @SPettovelloOK , ¿nos podrá confirmar o desmentir esta conversación con Mauricio Novelli? ¿Y si efectivamente su secretaria, Consuelo, le otorgó la audiencia y si la misma figura en el registro público? Asimismo, ¿podrá informar si existió alguna contratación, ya… pic.twitter.com/xCzwB7ynY2

“$LIBRA constituye un caso de alta gravedad institucional” , advirtieron los 14 diputados opositores firmantes del documento final de la Comisión, encabezados por Ferraro. “Javier Milei utilizó la investidura presidencial, y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del gobierno nacional para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”, insistieron.

Las revelaciones periodísticas sobre la causa $LIBRA son contundentes. Un acuerdo de U$S 5 millones para lanzar el token; numerosas comunicaciones telefónicas de Novelli con Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demián Reidel; el borrador de un contrato entre Milei y… pic.twitter.com/LoYg0TvETh

Resolvieron denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo que fueron citados y se negaron a colaborar con la investigación; apuntaron concretamente contra el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona ; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik , y la exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA, Florencia Zicavo .

Asimismo, cargaron contra quienes llevan adelante la investigación en la Justicia, el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano “que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación, entorpeciendo el ejercicio de nuestras facultades constitucionales”.

Entre las conclusiones más importantes del informe final figuran las siguientes:

Fuente: La Nación