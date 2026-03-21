Leda, la famosa líder espiritual, denunció estafas a sus seguidores con falsos videos suyos hechos con IA

La famosa líder espiritual de Rosario, Leda Bergonzi -conocida por sus milagrosos dones de sanación reconocidos por la Iglesia Católica y por sus masivos encuentros- radicó una denuncia penal en los últimos días por suplantación de identidad . La presentación la hizo tras descubrir que usuarios desconocidos estaban utilizando su nombre, voz e imagen para cometer múltiples estafas virtuales contra sus seguidores.

El escrito, al que accedió Infobae, señala la creación de perfiles falsos en redes sociales que fingen ser ella y comparten contenido realizado presuntamente con inteligencia artificial. También la difusión de audios y videos por WhatsApp en los que hablan como si fuera Leda para engañar a sus seguidores y pedir dinero a cambio de sanaciones.

La denuncia fue presentada por su abogada Silvia Fabiana Petroff en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien pidió que intervengan las áreas de cibercrimen y delitos informáticos para investigar quién está detrás de estas maniobras fraudulentas. En este sentido, advirtió que podrían afectar a “cientos de personas” que siguen los contenidos de Bergonzi.

De acuerdo a la acusación, los responsables estarían usando técnicas de imitación de voz, edición digital y hasta IA para contactar a terceros en nombre de la sanadora. Luego les envían mensajes pidiendo dinero por turnos, “sanaciones”, “donaciones” y conceptos similares.

La abogada Petroff atribuye a estos “pedidos de transferencias” un propósito defraudatorio y aclara que Bergonzi no tiene relación alguna con esas comunicaciones. “El uso ilegítimo de su identidad no solo afecta su honor e imagen, sino que pone en riesgo a cientos de personas”, dice la denuncia.

En el escrito presentado se destaca la existencia de abundante prueba documental. Entre los elementos aportados se mencionan capturas de pantalla de los mensajes difundidos, audios y videos falsificados -a los que tuvo acceso este medio- además de datos sobre personas que recibieron estos mensajes desde cuentas asociadas a los estafadores.

Asimismo, la representante legal de Leda pidió que se activen medidas urgentes para frenar la difusión de los videos y audios falsos, al tiempo que subrayó la necesidad de preservar el contenido de prueba y realizar un análisis forense digital para identificar el origen de los mensajes. También que se impulsen las acciones penales correspondientes una vez reunidos los elementos suficientes.

Leda Bergonzi es conocida en la ciudad de Rosario por su actividad pública en el ámbito espiritual y congrega a grandes grupos de personas en sus encuentros semanales.

La destacan los milagrosos dotes de sanación que le reconoció la Iglesia Católica: puede percibir el sufrimiento en las personas y, a través de la oración y la imposición de manor, aliviar sus heridas. Por eso, miles de peregrinos viajan largas distancias para recibir sus bendiciones.

Leda, ama de casa y madre de cinco hijos, nació en 1979 en Rosario, en una familia de clase media. Según cuenta el libro autobiográfico “Leda”, desde muy pequeña cultivó su espiritualidad, combinando juegos, enseñanzas y descubrimientos con muchos momentos dedicados a la oración.

En 2015 dice que experimentó por primera vez " una cercanía inédita y espiritual hacia un extraño “. Ella estaba caminando y a su lado pasaba un colectivo. Entre los pasajeros iba un hombre sentado en la ventanilla, a quien vio y logró hacer contacto visual. ”Iba caminando por la calle, me acuerdo así puntualmente, veo a una persona arriba de un colectivo y sentí tristeza, fue algo raro”, dijo en algunas entrevistas sobre el día que descubrió su dote sanador.

Tiempo después Leda conformó un grupo espiritual para reunirse a orar, estudiar la Biblia y para ayudar a la gente de los barrios más humildes de la ciudad y la región. En el transcurso de sus oraciones dice que supo que a través de sus manos se iban a gestar cambios significativos y sustanciales en cuerpos y en almas . Sanaciones, que luego fueron comprobadas por la Iglesia. Así fue que los fieles insistieron en llamarla “la sanadora”.

Fuente: Infobae