Lavarse las manos con café y azúcar: por qué recomiendan hacerlo el último día del mes y para qué sirve

En el mundo de los trucos caseros y las prácticas energéticas, hay uno que se volvió popular el último tiempo por sus beneficios: lavarse las manos con café y azúcar el último día del mes .

Más allá de su mejora en la textura de la piel, muchas creencias aseguran que hacerlo ayuda a limpiar lo malo y a atraer lo bueno para el ciclo que arranca.

El café está asociado con la limpieza energética, la protección y la eliminación de lo negativo ; mientras que el azúcar representa la dulzura, la armonía y la atracción de buenas oportunidades .

Por eso, al combinarlos, se busca un equilibrio. Se deja atrás lo que no sirve y se abre la puerta a lo positivo para el mes que empieza.

El cierre de mes es visto como un fin de ciclo . Es el momento ideal para soltar lo que ya no suma, renovar energías y poner la cabeza en lo que viene.

Por eso, hacer este ritual justo antes de que arranque el mes nuevo potencia su sentido simbólico . Es una forma de marcar el cambio y de intencionar lo que se quiere atraer.

Mientras lo hacés, muchos aprovechan para pensar en lo que quieren dejar atrás y en lo que desean atraer .

Si bien no hay evidencia científica sobre los efectos “energéticos” de este tipo de prácticas, funcionan como una herramienta simbólica y emocional. Ayudan a enfocarse, cerrar etapas y empezar nuevos ciclos con otra actitud.

Fuente: TN