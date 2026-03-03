Las mesadas de mármol y granito no van más: la alternativa que combina estética y fácil mantenimiento en 2026

Durante años, las mesadas de mármol y granito fueron sinónimo de elegancia y durabilidad en la cocina . Sin embargo, en 2026 esa elección tradicional empieza a perder terreno frente a una opción que responde mejor a las necesidades actuales: las mesadas de cuarzo de ingeniería .

Este material combina diseño contemporáneo , resistencia y bajo mantenimiento , tres factores que hoy pesan tanto como la estética al momento de renovar o diseñar una cocina.

Se trata de un cambio que le da un toque distinto a tu cocina. Este material es resistente , no tiene poros , no absorbe manchas y se limpia solamente con un paño o trapo húmedo.

Además, las mesadas de cuarzo de ingeniería tienen varias características que marcan la diferencia ante una de mármol o granito. Algunas de ellas son:

Por otro lado, al estar fabricado a partir de una mezcla de cuarzo natural triturado y resinas especiales, es fácil de limpiar y no acumula manchas .

Las mesadas de cuarzo de ingeniería son ideales para espacios limpios , minimalistas y fáciles de mantener .

Aunque el mármol y el granito siguen estando presentes, el cuarzo de ingeniería responde a necesidades actuales de cada familia: menos complicaciones y un look moderno que resalta en casa. De esta manera, se crean superficies continuas y sofisticadas.

