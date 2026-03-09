Las frases más destacadas Milei: cruces en el Congreso y la AFA, guerra en Medio Oriente y la inflación de 2026

NACIONALES

Previo a su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei fue entrevistado por Luis Majul en La Cornisa (LN+), donde justificó la elección de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia y desmintió que el funcionario tenga vínculos con la AFA. Además, se refirió a los cruces con la oposición en la Asamblea Legislativa, habló sobre la liberación de Nahuel Gallo , negó la posibilidad de un atentado iraní y aseguró que su intención es retirarse de la política en 2031.

Por otro lado, ponderó las reformas sancionadas en el Congreso en Extraordinarias, criticó a los empresarios “prebendarios”, se diferenció de Mauricio Macri y habló sobre cómo evolucionará la economía en 2026.

Fuente: La Nación