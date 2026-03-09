La última encuesta que le llegó a Cristina: datos sensibles de Milei, la oposición y la elección 2027

El encierro obligado en el departamento de San José 1111 y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos no alejaron a Cristina Kirchner de la política. Ese interés no sólo se refleja en las reuniones semanales que mantiene con dirigentes . También lo muestran las encuestas que le acercan para que vea el pulso de la opinión pública .

Clarín accedió al último sondeo, de Analogías , la consultora más cercana a los Kirchner. Se hizo en base a un relevamiento nacional de 2.691 casos, del 20 al 23 de febrero, con +/- 2% de margen de error. Trae datos sensibles sobre Javier Milei, la oposición y la elección 2027 .

El informe deja algunas conclusiones, que pueden parecer contradictorias, pero no lo son. ¿Ejemplos? Los números en general del Presidente y el oficialismo aparecen en baja; sin embargo, el líder libertario tiene la mejor intención de voto pensando en la próxima elección: 31,7%, contra 27,9% del "peronismo".

De entrada, el trabajo detallas las principales conclusiones y reflexiones. Dicen así:

1. "La base de apoyo del Gobierno se deterioró desde noviembre , cuando tocó el máximo con el efecto posterior de las elecciones legislativas. Los datos de febrero de 2026 confirman la tendencia de declino sin que se configure un derrumbe, pero corroboran lo que veníamos observando: la agenda del Gobierno contra los derechos de los trabajadores erosionó sus apoyos".

Aprobación del Gobierno, imagen de Milei y corrupción

2. "Las evaluaciones sobre la situación económica en la esfera personal y las perspectivas de mejora permanecen en niveles mediocres . Adicionalmente la discusión pública sobre la veracidad de los datos de inflación reforzó el malestar".

3. "La oposición no ocupa el vacío de representación y está mal ponderada. El 59,5% de los encuestados considera que la oposición está débil, y apenas el 16,5% la percibe fuerte; con matices este patrón opera incluso entre los propios opositores".

4. " Casi la mitad del electorado no se identifica : 49,7% no se define ni oficialista ni opositor (subió de 42,5% en marzo 2025 a 49,7% en febrero 2026). Este segmento “huérfano” crece y nadie lo captura".

Aprobación del Gobierno, imagen de Milei y corrupción

5. "La reforma laboral tiene un rechazo mayoritario . Hay un grupo del 57% que considera que la reforma sancionada favorece los intereses de los grandes empresarios".

6. "En el plano de las alianzas internacionales, las respuestas indican que EE.UU. es el aliado preferido con el 34,6% , seguido por Brasil y China, que en la suma casi lo igualan. Sin embargo, la Imagen negativa de Trump es de 54,2% y la del FMI 56,2%.

Uno de los últimos cuadros del trabajo se mete con la intención de voto . No lo dice expresamente, pero es un claro parámetro para 2027 . En la paleta de opciones, mezcla un candidato como Milei con fuerzas como el "el peronismo". Con estos resultados:

Situación de la oposición e intención de voto

Aprobación del Gobierno, imagen de Milei y corrupción

Aprobación del Gobierno, imagen de Milei y corrupción

Situación de la oposición e intención de voto

Fuente: Clarín