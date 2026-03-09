Ante el avance del Gobierno en el Congreso, la oposición dura apunta a armar un nuevo frente anti Milei

NACIONALES

En un momento de desconcierto en el arco opositor, con un escenario favorable al Gobierno en el Congreso y el peronismo complicado con internas y fugas, la visita de Miguel Pichetto a Cristina Kirchner abrió una discusión pública sobre el posible armado de un frente amplio para enfrentar a Javier Milei, incluso con parte del radicalismo y el PRO distanciado de los libertarios. El eventual reagrupamiento podría tener impacto en el ámbito parlamentario, aunque en lo inmediato no alteraría el predominio oficialista.

El balance positivo para La Libertad Avanza en los debates en extraordinarias, en especial con la sanción de la reforma laboral , sumado al desprendimiento de tres senadores peronistas alineados con gobernadores aliados a la Casa Rosada, implicó otro golpe al espacio de la oposición más dura. Le siguieron los ataques de Milei al kirchnerismo en la Asamblea Legislativa, aunque en ese caso el peronismo buscó sacar provecho al considerarlo un síntoma de la supuesta debilidad del Presidente, reflejada en la necesidad de seguir subiendo al ring al peronismo.

“Siempre tenemos discusión y quilombo cuando no estamos en el poder. Lo que nos agrupa es la realidad. La mayoría de la gente está destruida y eso va a ir fortaleciendo al peronismo o en realidad al campo popular” , aseguró un dirigente con vínculo frecuente con Cristina Kirchner. La aclaración del final no fue casual: como Axel Kicillof, acaso en una de las pocas coincidencias en este tiempo entre el gobernador y el sector de la ex presidenta, la proyección del armado -bien verde todavía, a esta altura ni siquiera embrionario- apunta a que no sólo incluya a un espectro más amplio del PJ sino a otros espacios opositores a Milei.

Luego del reencuentro con la ex mandataria en el departamento de San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria, Pichetto contó que le transmitió “la necesidad de construir un frente nacional” lo más amplio posible. “ Algo parecido a lo que construyó Lula para enfrentar a Bolsonaro , con todos los partidos democráticos del centro nacional que puedan confluir en un programa, que tiene que ser capitalista y productivo. Nada de un esquema viejo e intervencionista”, diferenció en el streaming Gelatina.

“ Es con todos. Yo no hago exclusiones y tampoco tengo prejuicios. Estoy dispuesto a caminar el país y a tratar de hacer un aporte. No con el sentido de que quiero ser el candidato”, completó el diputado de Encuentro Federal, que no hablaba con Cristina Kirchner desde hacía más de diez años. En el Congreso, el proyecto para aliviar el endeudamiento de las familias presentado por Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), la cordobesa Natalia de la Sota, Nicolás Massot y el propio Pichetto había dado un indicio en esa dirección.

A su vez, Michel, Tolosa Paz y otros diputados como Kelly Olmos y Gustavo Bordet se reunieron la semana pasada con Diego Bossio y Martín Rapetti, fundadores de la consultora Equilibra, para analizar un informe sobre el empleo y "discutir el programa económico que viene" , en un intento de "reconstruir un relato económico propio" en un contexto político adverso. " Lo fiscal es necesario, pero no suficiente. Sin política productiva, sin estrategia de desarrollo y sin un proyecto que ponga al trabajo en el centro, el ajuste se vuelve un fin en sí mismo", advirtieron.

“Estamos en una construcción de centro, basada en el peronismo federal no kirchnerista, de las provincias y Buenos Aires, y algunos sectores del radicalismo y el PRO, ligados a los gobernadores” , amplió un dirigente cercano al ex senador por Río Negro, convencido de que en el próximo turno electoral no habrá lugar para la avenida o la callecita del medio. “ Si vamos a una elección de tres partes, y tenemos que enfrentar a los dos extremos, el desafío es imposible. Entonces la táctica es enfrentar a uno y ganarle en unas PASO, que sería el kirchnerismo, y en segunda instancia a La Libertad Avanza”, señaló.

En el kirchnerismo comparten la idea de explorar un armado opositor a Milei bien abarcativo. “ El peronismo es frentista, desde su génesis. Hasta ahora el único candidato es Axel. ¿Puede haber más? Sí, para que se defina en unas PASO si el oficialismo no las elimina o por acuerdo. Un frente con todos los que vean que este Gobierno es una catástrofe ”, proyectó un dirigente con acceso a San José 1111.

En esa sintonía se pronunció públicamente la senadora Juliana Di Tullio, de las más cercanas a la ex presidenta, con el foco en una parte del radicalismo. “Hay radicales que son gorilas, más antiperonistas que cualquier cosa. Pero hay otros que todavía tienen ese origen popular, democrático, que son primos. A esos hay que ir a buscarlos” , propuso también en Gelatina.

“En términos generales es lo que dice Axel desde hace dos años ”, marcaron la coincidencia en La Plata. Kicillof ratificó sus aspiraciones de erigirse como alternativa a Milei en su discurso para abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, al día siguiente de Milei, en el que confrontó con el Presidente y explicitó su propósito de articular una opción nacional.

“Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires” , había dicho en diciembre en un acto en Ensenada, en el que llamó a construir “sin sectarismos, sin dejar de hablar con los que piensan diferente”. Referentes del sector liderado por Kicillof leyeron la reunión de Cristina Kirchner con Pichetto en parte en clave interna, y recordaron las críticas recurrentes del diputado al gobernador bonaerense.

