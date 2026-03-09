Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: “A Macri se lo llevaron puesto, a mí no me van a llevar puesto”, dijo sobre la oposición K

NACIONALES

Javier Milei volvió a visitar este domingo la tumba de Menachem Mendel Schneerson, conocido como el Rebe de Lubavitch , uno de los rabinos más influyentes del siglo XX. Mañana, en tanto, inaugurará la Argentina Week 2026 en la ciudad de Nueva York. Por la noche se emitió una entrevista que el Presidente grabó antes de viajar. Macri, la oposición K, Villarruel y la AFA ante los cambios en Justicia, entre los temas que abordó. Todas las novedades de un nuevo viaje del Presidente por los Estados Unidos y las medidas el Gobierno, en la cobertura minuto a minuto de Clarín .

Una publicación de Radio Jai con imágenes de la intimidad de la visita comitiva presidencial a la tumba del Rebbe de Lubavitch, Mendel Schneerson, en Queens, adonde Javier Milei peregrina cada vez que visita Nueva York, retrató a Manuel Adorni junto a su esposa, que no ocupa ningún cargo en la función pública.

La noticia no tardó en viralizarse. Clarín pudo confirmar con fuentes oficiales que Bettina Angeletti fue parte de la delegación que viajó en el avión oficial ARG-01. La comitiva, a diferencia de otras visitas del Presidente, fue más voluminosa por tratarse de la Semana Argentina, el evento en el que Gobierno busca promocionar con gobernadores y empresarios los activos del país frente a potenciales inversores.

Desde la cuenta oficial de la entidad saludaron al presidente "y a las 18 empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York por seguir impulsando la innovación, el crecimiento y las oportunidades en nuestros mercados".

El mensaje llega en el marco del Argentina Week , un evento organizado por la Embajada Argentina en Washington que busca atraer inversiones al país.

Celebrating Argentina Week at the NYSE! Congratulations to President @JMilei and our 18 NYSE-listed Argentine companies for continuing to drive innovation, growth, and opportunity across our markets. pic.twitter.com/fcjIz7OdT9

Javier Milei relató que, tras la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, “personas del Pro” le agradecieron por haberle ganado al kirchnerismo en las últimas elecciones.

“En la cena de Olivos vinieron personas del Pro, las palabras de Fernando de Andreis fueron hermosas, me dio las gracias por la paliza que le di a los kukas, porque era hora de que alguien los ponga en su lugar", expresó. "Yo no me voy a dejar a pasar por encima, tengo coraje y agallas”, cerró.

El Presidente volvió a referirse a la apertura de sesiones en el Congreso y señaló que le gustaría “que discutan el contenido del discurso” que ofreció más allá de sus formas de expresarse.

"Entiendo lo que puedo parecer desde la televisión, pero los que estuvimos ahí vimos lo que son esos cavernícolas, brutos, violentos", enfatizó.

El mandatario renovó sus críticas al gobernador de la provincia de Buenos Aires e indicó que el modelo que “él propone es el del rumbo que llevaba el kirchnerismo".

“El modelo de él es de Venezuela, Cuba, transpira un modelo que fue un fracaso en lo económico, en lo social. Nosotros hemos decidido abrazar el modelo de la libertad y se sabe que los países más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos, están infinitamente mejor”, aseguró.

Al referirse a la guerra en Medio Oriente, el Presidente ratificó su “apoyo total y absoluto a la posición de Estados Unidos e Israel” y desestimó que esa condición pueda poner en riesgo a Argentina. “Es falso”, sostuvo,

“Primero, porque hay países que están alineados y recibieron ataques terroristas, con lo cual no es cierto. Los que dicen eso son gente muy poco instruida respecto a estas cuestiones”, afirmó.

Javier Milei indicó que la liberación del gendarme que estuvo detenido en el país hoy conducido por Delcy Rodríguez "fue gracias a que Trump liberó a Venezuela de Maduro". Además, le agradeció al gobierno de Italia.

En tanto, descartó que su administración no haya reclamado por la libertad del argentino y remarcó que “lo importante” es que esté de vuelta en el país.

"Quien lo haya traído es un elemento de orden 5 millones", agregó y se preguntó “por qué” la AFA no lo trajo antes “si tenía contactos”.

Consultado por la situación de la vicepresidenta, con quien está rota la relación, el Presidente sostuvo que “es falso” que pretenda su renuncia.

“Soy una persona que respeta las instituciones, nos eligieron por cuatro años. Es una decisión de ella, mientras ella cumpla con su rol institucional, ¿Cuál es el problema?”, expresó.

Al referirse a los motivos de la partida del exministro de Justicia, el Presidente sostuvo que Libarona estaba “pasado”.

Al respecto, contó que durante su paso por la cartera de Justicia, “Mariano bajó 14 kilos de peso". "No podía ver a la madre, no podía estar con sus hijos, no podía estar con sus nietos, tenía muy acotados los tiempos que podía estar con su novia, no podía ir a la cancha de Racing, tuvo que lidiar un montón de tiempo con la rodilla mal hasta que hubo un respiro y pudo operarse", afirmó.

"Aquellos que hacemos esto con vocación de servicio, esto nos genera un desgaste físico enorme", agregó Milei.

El Presidente negó que su objetivo sea avanzar en una reforma constitucional y, en ese sentido, aseguró que tampoco pretende una reelección indefinida.

“A mi se me dio un mandato por cuatro años, con opción a cuatro adicionales y juego en esas reglas. La reelección va a ser algo que va a surgir naturalmente si hago las cosas bien. No se me ocurre cambiar el contrato”, señaló.

Javier Milei descartó internas dentro del Gobierno y consideró “una tontería” a las versiones que indican que “gobierna Karina”, su hermana y secretaria general de la Presidencia.

“Cada uno de los ministerios trabaja para que Argentina sea el mejor del mundo. Podemos tener diferencias en cómo hacerlo, pero se ponen las ideas sobre la mesa y el que demuestra que su idea es la mejor, se lleva a cabo.

“A mí no me importa tener la razón, me importa hacer lo correcto. El ego hay que dejarlo al costado. Lo importante es hacer lo que está bien y eso desde afuera puede haber sido visto como una interna y desde abajo, también”, agregó.

Optimista, Javier Milei recordó que en mayo la inflación “tocó el 1,5%” y sostuvo que, “pasado el trimestre, va a retomar el sendero decreciente”.

“Lo que está pasando, después de los ataques especulativos y del riesgo kuka, es que cayó la demanda de dinero y se está reprocesando esa caída de demanda”, analizó.

En esa línea, consultado por la posibilidad a que el índice se ubique debajo de 0, estimó que eso va a ser “entre junio y agosto”.

El mandatario sostuvo que los empresarios Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca “siempre operaron en contra de su gobierno y aseguró que “negociaban con el kirchnerismo”.

“Cuando el kirchnerismo insultaba a los empresarios no lo hacía para el bien de los argentinos, negociaba la coima, por eso a los empresarios les gustan los gobiernos como el de ellos. Por eso Paolo Rocca hacía odas a Sergio Massa”, dijo en referencia al CEO de Techint y al exministro de Economía.

En referencia al conflicto por el cierre de la fábrica de neumáticos Fate, Milei definió a Javier Madanes Quintanilla como “un empresario prebendario y extorsionador”.

Al respecto, el mandatario sostuvo que la empresa de neumáticos "tenía problemas hace años" y que "era una práctica apretar gobiernos".

"¿Usted cree que no llamó antes para mencionar que iba a tirar a la gente a la calle? Si claro, no a mi, pero a gente de mi gobierno", expresó además Milei.

Javier Milei sostuvo que “hubo un intento de golpe” por parte de sectores de la oposición que, apuntó, comenzó cuando La Libertad Avanza ganó las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires en mayo del año pasado.

“En la política había actitudes francamente golpistas, por ejemplo, el kirchnerismo votó 40 leyes contra el equilibrio fiscal. También hubo actitudes por parte de los medios y de los empresarios”, expresó.

El Presidente aludió a los presuntos vínculos entre el ministro de Justicia y las autoridades de la AFA y desestimó que la relación pueda interferir en las causas contra ellos.

“Si los señores Tapia y Toviggino son culpables, que paguen con las fuerzas de la ley como corresponde”, afirmó.

Javier Milei despejó dudas sobre los motivos de la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y desmintió que el nuevo ministro vaya "a salvar" al presidente y al tesorero de la AFA.

Al respecto, el Presidente destacó que el sucesor de Cúneo Libarona "es una persona con mucha experiencia, con mucho trabajo en la función pública".

Más adelante en la entrevista, el mandatario apuntó que el nuevo ministro "sufre operaciones en donde lo acusan falsamente de tener vínculos con la AFA, en donde no las tiene". "Me consta que él no tiene", insistió.

Durante la entrevista de este domingo, el presidente remarcó que al Mauricio Macri lo respeta pero afirmó que “se lo llevaron puesto".

“A macri se lo llevaron puesto, pero yo no me voy a dejar pisotear por los que se llevaron puesta a la Argentina”

El Presidente se refirió este domingo a su discurso durante el inicio de sesiones y sostuvo que sus respuestas ante los embates de la oposición no fue planeada, sino que se trató de algo espontáneo.

"Cómo voy a planificar las respuestas de las preguntas o cuestionamientos o agresiones que me iban a hacer otras personas que además son enemigos políticos. Porque esta gente directamente no son adversarios, son enemigos porque son personas que son capaces de destruir la economía", sostuvo, en diálogo con LN+.

Una publicación compartida de Javier Milei (@javiermilei)

Con motivo de la controversia que surgió en redes tras la visita de Lionel Messi a la Casa Blanca, Javier Milei compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que cuestionó la postura de quienes "aman a Maduro, Hamas y Cuba" pero "odian al capitán de la Selección Nacional de fútbol". "Son el mal", apuntó.

Lo informó a través de un comunicado que fue replicado en redes por el flamante ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

Según se indicó, "se solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de antecedentes penales de los ternados" y se verificará "la situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de las personas eventualmente propuestas".

. @MinJusticia_Ar pic.twitter.com/9kK988Zk0p

En sintonía con la publicación que este domingo el Gobierno publicó con motivo del Día de la Mujer, la diputada libertaria hizo su propio saludo en redes y cuestionó “la hipocresía y el despilfarro del kirchnerismo”

“Durante años nos quisieron convencer de que crear más estructuras, cargos y burocracia era la solución. Mucho relato, millones gastados y pocos resultados reales”, afirmó Reichardt desde su cuenta de X.

Al respecto, la conductora sostuvo que “las mujeres argentinas no necesitan ministerios para la foto”, sino “justicia, seguridad y un Estado que deje de usar sus causas nobles para hacer política”.

Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, también vale la pena recordar uno de los mayores símbolos del despilfarro y la hipocresía del kirchnerismo. Durante años nos quisieron convencer de que crear más estructuras, cargos y burocracia era la solución. Mucho relato, millones…

Cuando Javier Milei recibió a Jamie Dimon -el CEO del JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos- en el Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires, dos días después de ganar las elecciones legislativas, intentó convencerlo con palabras. “Nuestro objetivo es construir en Argentina el consenso capitalista que el país necesita desesperadamente para salir adelante. Un consenso que produzca, no que deprede, y que asegure un futuro mejor que el presente y mucho mejor que el pasado”, dijo el Presidente.

Cinco meses después intentará mostrarle a la institución a cargo de calcular el Riesgo País y a su director con quien volverá a reunirse este martes, hechos y gestos que prueben que su declaración de octubre fue más que una expresión de deseos.

La incertidumbre sobre el devenir de la economía mundial se profundizó. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán provocó una suba del precio del petróleo y un revuelo en las bolsas, que aún son moderados, pero que van a depender de la extensión de la contienda.

En la Argentina, cualquier situación internacional de esta índole suma problemas a los problemas. La guerra doméstica no tiene el alcance de la que se desarrolla en el Golfo Pérsico, pero mantiene cada vez más enfrentados al Gobierno con los industriales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó este domingo un video donde le da "una mala noticia a Milei: ser chupamedias no garantiza mejores acuerdos comerciales".

"Brasil y México se plantaron ante Estados Unidos y obtuvieron mejores condiciones arancelarias que Argentina. Nos aplicó el mismo acuerdo comercial que a Bangladesh", señaló el gobernador.

Le voy a dar una mala noticia a Milei: ser chupamedias no garantiza mejores acuerdos comerciales. Brasil y México se plantaron ante Estados Unidos y obtuvieron mejores condiciones que Argentina. pic.twitter.com/tEzMl64Qjp

La senadora nacional Patricia Bullrich deseó -en una publicación en redes sociales- un "feliz día de la Mujer a la que labura, a la madre, a la que tiene ambición, a la que se empodera y a la que vive libre".

Y apuntó: "Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas como ellas. Ese tiempo quedó atrás. Viva la libertad".

Feliz Día de la Mujer a la que labura, a la madre, a la que tiene ambición, a la que se empodera y a la que vive libre. Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas…

El diplomático y exembajador en China, Diego Guelar, advirtió sobre el riesgo que existe para la Argentina en el marco del conflicto bélico que protagonizan Irán, Estados Unidos e Israel y marcó que “estamos comprometidos” a raíz de la alianza “incondicional” de Javier Milei con Donald Trump.

En diálogo con Radio Rivadavia, Guelar analizó el estallido y las implicancias de la disputa en Medio Oriente, sosteniendo que el enfrentamiento “se extremiza todos los días y cada día que pasa hay mayor riesgo para todo el mundo, incluyéndonos a nosotros en Argentina”.

En este sentido, alentó que “no estamos lejos del conflicto, estamos en la primera línea de los aliados incondicionales de Estados Unidos e Israel en este momento”, exponiendo que “estamos comprometidos, no creamos que esto no nos toca o que nos toca lejos”.

El Gobierno de Javier Milei publicó un mensaje a través de redes sociales por el Día de la Mujer, donde aprovechó para criticar la gestión de Alberto Fernández y a los colectivos feministas.

"Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó", posteó a través de su cuenta de X.

El presidente Javier Milei visitó este domingo la tumba del Rebe de Lubavitch, en Nueva York. Así lo informó la Agencia Judía de Noticias (AJN) con un posteo en redes sociales, donde compartió imágenes de la visita y que fue reposteado por el propio mandatario. Es la segunda vez que Milei visita esta tumba desde que es presidente.

(Agencia AJN) El presidente Javier Milei inició su gira en Nueva York con la visita a la tumba del Rebe de Lubavitch Ver nota: https://t.co/sy6yLundoG @JMilei @pabloquirno @AmbEyalSela @netanyahu @Isaac_Herzog @IsraelMFA @gidonsaar @LiorHaiat @yaakov_hagoel @POTUS @AmirOhana … pic.twitter.com/qU3imNBoGY

El presidente Javier Milei y su comitiva ya están en Nueva York para inaugurar una semana de promoción en Estados Unidos de las oportunidades de Argentina, pero culminaron la cumbre el sábado con Donald Trump y una docena de líderes latinoamericanos en Miami con la convicción de ser protagonistas de un momento histórico, donde la relación entre EE.UU. con el continente, y Argentina en particular, nunca fue tan estrecha.

El senador nacional Wado de Pedro apuntó contra el presidente Javier Milei porque "le da poca importancia a la educación", por lo que "uno de los mayores empresarios de la Argentina se fue a inaugurar una escuela técnica al país hermano de Brasil".

"En lo que va del gobierno de Milei el presupuesto educativo cayó más de un 50% y la educación técnica sufrió un recorte del 93%", denunció el legislador peronista y pidió que "el resto de los senadores, diputados y dirigentes se sumen" a la defensa de la Educación Técnica "para garantizarle un futuro digno a las generaciones que vienen".

Mirá qué poca importancia le da Javier Milei a la educación que uno de los mayores empresarios de la Argentina se fue a inaugurar una escuela técnica al país hermano de Brasil. Los países que funcionan apuestan por la escuela técnica y la educación… En lo que va del gobierno… pic.twitter.com/KRZoKYU825

En el Día de la Mujer, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, compartió este domingo un video y un mensaje para "todas las mujeres que integran nuestras Fuerzas de Seguridad", que "todos los días se forman, se preparan y trabajan con profesionalismo para cuidar a los argentinos".

"Su compromiso, su vocación de servicio y su valentía son parte fundamental de las Fuerzas que queremos: modernas, profesionales y al servicio de la seguridad y la libertad", expresó la ministra en su cuenta de la red social X.

Mi reconocimiento a todas las mujeres que integran nuestras Fuerzas de Seguridad. Todos los días se forman, se preparan y trabajan con profesionalismo para cuidar a los argentinos. Están en la calle, en las fronteras, en los aeropuertos y en cada lugar donde se hace cumplir la… pic.twitter.com/fXJ1QlkoCY

Las ventas minoristas de las pymes cayeron -5,6% interanual en febrero, lo que significa un retroceso por décimo mes consecutivo, y acumulan una caída del 5,2% en el primer bimestre del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Desde CAME sostuvieron que “febrero registró una mejora mensual del 2,6%, influenciada por el inicio del ciclo lectivo, sin lograr revertir la caída acumulada del 5,2%” y precisaron que “el consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares”.

En este sentido, puntualizaron que “la demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones”.

El senadora nacional Enzo Fullone encabezó este domingo un evento con más de 300 personas en General Roca, que contó con la presencia de referentes provinciales, titulares de organismos nacionales en Río Negro, empresarios, afiliados y emprendedores.

Según informaron desde el entorno de Fullon, el evento no solo funcionó como un encuentro de respaldo al Gobierno Nacional, sino como un espacio para presentar un esquema de trabajo colaborativo e integral.

La vicepresidenta Victoria Villarruel eligió homenajear en el Día de la Mujer a las Damas Rosadas, el servicio de voluntarias para hospitales identificadas por usar un uniforme rosa. "Desde hace décadas llevan consuelo, contención y esperanza a hospitales, acompañando a pacientes, familiares y al personal de salud con una entrega total, generosa y profundamente humana", expresó la Vicepresidenta.

Y aseguró que "la mujer argentina ha sido y es pilar de la familia, de la comunidad y de la Patria. Su sensibilidad, su coraje y su capacidad de entrega son una fuerza irremplazable para nuestra Argentina".

En este Día Internacional de la Mujer, quiero rendir homenaje a tantas mujeres argentinas que, con fe, fortaleza, ternura y espíritu de servicio, sostienen a sus familias, acompañan en el dolor, educan en valores y entregan su vida cotidiana al bien de los demás. Pienso… pic.twitter.com/tPI31Wlt4w

María Alexandra Gómez, pareja del gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado de prisión en Venezuela, reclamó por otro argentino detenido, German Giuliani: "Alzo la voz por esa madre, por esa esposa, esas hermanas, esas hijas. Esto tiene que acabar. El dolor que se siente es indescriptible".

"Falta Germán en su casa, conozco a su familia, una familia de mujeres, de mujeres que llevan meses sufriendo esta tortura", escribió en sus redes sociales, donde compartió también un video de la esposa de Giuliani.

Falta Germán en su casa, conozco a su familia, una familia de mujeres, de mujeres que llevan meses sufriendo esta tortura. Alzo la voz por esa madre, por esa esposa, esas hermanas, esas hijas. Esto tiene que acabar. El dolor que se siente es indescriptible. ¡BASTA! Libérenlo… pic.twitter.com/zQxUNOqkpG

En el Día Internacional de la Mujer, la cuenta oficial de Casa Rosada apuntó contra quienes "utilizaron una causa noble para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos" y marcó: "Ese modelo terminó".

"Hoy la Argentina celebra a las mujeres que, con libertad, mérito y esfuerzo, construyen el futuro de la Patria", expresó Casa Rosada en redes sociales, donde compartió un video hecho con IA.

Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó. Hoy la Argentina celebra a las mujeres… pic.twitter.com/Un83hpbOc2

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza y ex secretario de Culto, Nahuel Sotelo, apuntó contra las provincias y los intendentes por "aumentar tasas e impuestos" y "seguir usando al municipio como un aguantadero de militancia".

En ese sentido, aseguró que "en Quilmes sólo el último aumento ha sido más del 20% en casi todas las tasas" y marcó: "Falta poco".

De nada sirve bajar impuestos nacionales si las provincias aumentan los impuestos y los intendentes, las tasas. En Quilmes sólo el último aumento ha sido más del 20% en casi todas las tasas. Sólo para seguir usando al municipio como un aguantadero de militancia. Falta poco. https://t.co/ZEWF31g3VE

El canciller Pablo Quirno informó este domingo que "de los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente", ya han podido salir 248 ciudadanos y hay más vuelos programados para los próximos días.

En ese sentido, Quirno agradeció por redes sociales "las gestiones realizadas por Cancillería, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas" y aseguró: "Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible".

De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por @Cancilleria_Ar , nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos. Hay más…

En los tribunales se vio con buenos ojos que el flamante ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques haya dicho que “completar la Corte Suprema hoy no es una prioridad” y que haya prometido mandar primero al Senado las listas de conjueces para todo el país, mientras se resuelven las ternas para el 37 por ciento de los juzgados vacantes.

Los conjueces son funcionarios judiciales o abogados de la matrícula que reemplazan jueces y sus fallos son completamente legales. Durante el gobierno de Mauricio Macri para evitar los abusos de Cristina Kirchner se reglamentó esa potestad y los conjueces tienen que pasar el mismo filtro que los candidatos a jueces: Consejo de la Magistratura, Presidente y Senado.

La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, aprovechó la fecha del Día Internacional de la Mujer para apuntar contra el Gobierno nacional.

"No hay represión, ataque ni agravio, por más ridículo y machista que sea, que nos haga perder las ganas de enfrentar a este gobierno ajustador y cómplice de los actos criminales de Trump. En el Día Internacional de las Mujeres renovamos nuestras fuerzas y convicciones", escribió Bregman en su cuenta de la red social X.

#8M No hay represión, ataque ni agravio, por más ridículo y machista que sea, que nos haga perder las ganas de enfrentar a este gobierno ajustador y cómplice de los actos criminales de Trump. En el Día Internacional de las Mujeres renovamos nuestras fuerzas y convicciones ✊🏻💚🌈

El mundo de Karina Milei es esotérico. No habla en público ni da entrevistas, no chatea diariamente con periodistas para operar en los portales o desmentir alguna información y casi no levanta la voz en las reuniones de Gabinete. Pocas personas logran acceder a su intimidad y son menos aún las que pueden atribuirse el rol de exégetas. La secretaria General de la presidencia construyó una imponente estructura de poder desde las sombras, amparada en un círculo de lealtades y, desde luego, en los diálogos a solas y reservadísimos con Javier Milei.

Esta mañana, a las 11 de la Argentina, el presidente Javier Milei volverá a visitar la tumba de Menachem Mendel Schneerson, conocido como el Rebe de Lubavitch, uno de los rabinos más influyentes del siglo XX.

Es por el momento la única actividad del mandatario anunciada en su agenda oficial para este domingo, durante un nuevo viaje por los Estados Unidos. Mañana, en tanto, inaugurará la Argentina Week 2026 en la ciudad de Nueva York.

Fuente: Clarín