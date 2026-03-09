Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, EN VIVO: nuevos ataques a bases de misiles de Teherán y advertencia de China

En el décimo día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán , este lunes 9 de marzo recrudecen los ataques cruzados en Medio Oriente. Tras el nombramiento de Mojtaba Khamenei, hijo y sucesor del ayatollah eliminado en la ofensiva, como nuevo líder supremo de Irán, Teherán lanzó nuevas oleadas de misiles y drones, e Israel anticipó que la guerra "puede durar mucho tiempo". Nuevo salto en el precio del petróleo, que ya superó los US$ 100 el barril por el conflicto.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, le reclamó a Irán "un cambio radical de postura" que conduzca en particular a terminar con las "acciones desestabilizadoras y peligrosas" para poner fin a la guerra.

"La cuestión no es quién es el nuevo líder supremo. La cuestión para el régimen -añadió- es hacer grandes concesiones, un cambio radical de postura, poner fin a las acciones desestabilizadoras y peligrosas, respetar los derechos de los iraníes y permitirles construir libremente su futuro", afirmó.

En una charla telefónica, el presidente francés, Emmanuel Macron, le había pedido el domingo a su par de Irán, Masud Pezeshkian, el cese inmediato de los ataques a los países vecinos y que reabra el estrecho de Ormuz, una de las grandes vías de circulación del petróleo y el gas.

El ejército israelí continuó durante la madrugada de este lunes con su ofensiva contra Irán.

Lanzó una nueva oleada de ataques sobre la infraestructura del régimen de Teherán, que tuvo como blancos una fábrica de motores para cohetes, bases de lanzamientos de misiles de largo alcance y edificios utilizados como cuarteles generales por las fuerzas militares, según información oficial. Israel también siguió con el bombardeo de enclaves del grupo terrorista Hezbollah en Beirut.

Al igual que el petróleo, el precio del gas natural se dispara por la guerra en Medio Oriente. Este lunes daba un salto de más del 30 % en la apertura de los mercados de Europa.

Según datos de Bloomberg, el valor para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en el continente, subía el 30,02 %, a 69 euros por megavatio hora (MWh).

En una jornada volátil, el gas natural ya había aumentado el viernes en Europa un 5,23 %, hasta cerrar a 53,38 euros.

China pidió este lunes respetar la soberanía y la integridad territorial de Irán tras el nombramiento de su nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, y reiteró su oposición a cualquier interferencia externa en los asuntos internos de otros países.

El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que Pekín se opone a cualquier injerencia "bajo cualquier pretexto", y pidió además un alto el fuego inmediato y la vuelta al diálogo para evitar una mayor escalada de la guerra en Medio Oriente.

Indicó además que la designación del nuevo líder supremo es "una decisión tomada por la parte iraní conforme a su propia Constitución". Estas declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el sucesor del ayatollah eliminado por los bombardeos "no durará mucho" en el cargo si no cuenta con la aprobación de su gobierno.

Turquía anunció el despliegue de seis cazas F-16 y sistemas de defensa antiaérea en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC), sólo reconocida por Ankara, dentro de las medidas para mejorar su seguridad por la guerra en Medio Oriente.

Estos refuerzos llegan después de que el lunes pasado Grecia enviara cuatro cazas F-16 a la base militar de Pafos, en el oeste de Chipre, en respuesta a un ataque con drones iraníes lanzado desde Líbano a un enclave aéreo británico en la isla.

Francia, España, Italia y Reino Unidos también han enviado barcos militares para garantizar la seguridad de Chipre en el Mar Mediterráneo.

La principal petrolera de Bahrein, la compañía nacional BAPCO Energies, declaró este lunes "fuerza mayor" en sus operaciones, lo que le permite incumplir sus obligaciones respecto al mercado mundial, debido a los ataques con misiles y drones de Irán contra sus instalaciones en el Golfo Pérsico.

La empresa destacó que la decisión fue tomada tras "el reciente y brutal ataque (con un misil) que tuvo como objetivo una de las unidades de Bapco Refining Company", causando un incendio en una de las principales refinerías del país.

La guerra en el Golfo Pérsico generó una fuerte tensión sobre los suministros mundiales de petróleo y gas, y provocó una escalada significativa de los precios en los mercados internacionales, donde el barril de Brent se ha encarecido cerca de un 30 % en la primera semana del conflicto, mientras que el gas en Europa se disparó hasta un 50 %.

Una fuerte explosión se escuchó hace minutos en los suburbios del sur de Beirut, enclave de Hezbollah, y luego se vieron densas columnas de humo, informó un

Se trata de una zona de la capital del Líbano que es bastión del grupo terrorista aliado a Irán y sus residentes fueron evacuados por orden del ejército israelí, que llevó adelante varios bombardeos allí durante la última semana.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó este lunes que sus fuerzas interceptaron cuatro ataques separados con cinco drones iraníes en las últimas 12 horas, que tenían como objetivo el enorme yacimiento petrolífero de Shaybah. Es un blanco sobre el que régimen de Teherán ya había lanzado el sábado aparatos del mismo tipo, que también fueron derribados.

Las autoridades de Arabia Saudita detallaron además que se frustraron dos ataques con drones sobre el norte de Riad, la capital, y uno con tres misiles dirigidos contra la Base Aérea Príncipe Sultán.

Fuente: Clarín