La zona de San Isidro que crece con proyectos nuevos y departamentos más baratos que los del centro y el bajo

Las calles anchas y adoquinadas, los árboles altos y la sensación de tranquilidad son algunos de los rasgos que definen la identidad del barrio de La Calabria . Ubicado en una zona estratégica de San Isidro , el barrio fue creciendo en los últimos años con una lógica residencial clara, de baja altura y escala amable.

La vida cotidiana transcurre entre veredas que invitan a la charla con vecinos, esquinas activas y un diseño urbano que permite moverse a pie y sentir que todo queda cerca. Esa combinación de calma, conectividad y vida barrial explica por qué La Calabria aparece cada vez con más fuerza en el radar inmobiliario .

Delimitado entre las calles Laprida, Tomkinson y las avenidas Centenario y Rolón , su desarrollo no respondió a grandes proyectos ni a un crecimiento repentino. Fue, más bien, un proceso gradual . “En particular no fue uno solo”, explica Javier Igarzábal, director de DIC Propiedades. “Muchos desarrolladores fueron sofisticando diseños hasta lograr los mejores edificios pequeños con unidades de diferentes tipologías, precios y espacios comunes con servicios exclusivos”, agrega. Se trata de casas recicladas y edificios bajos que se incorporan poco a poco sin romper el tejido urbano.

Para Alan Flexer, Gerente de la sucursal San Isidro de Narvaez, La Calabria comenzó a consolidarse gradualmente en los últimos siete años como una alternativa concreta para quienes buscaban cercanía al centro pero con precios más accesibles : “La mejora en infraestructura urbana, la revalorización del centro de San Isidro y la escasez de tierra en zonas más premium también impulsaron este proceso”, afirma.

En ese recorrido, la identidad barrial se mantuvo como un valor central . Las panaderías de siempre que conviven con los cafés de especialidad más recientes, la plaza Castiglia que renace cada día entre mates y partidos de fútbol y los comercios con años de historia familiar forman parte de una dinámica cotidiana que se mantiene fiel a sus costumbres y, al mismo tiempo, se transforma . “Es una zona que era históricamente muy de barrio residencial de casas bajas y sencillas. Ahora se está transformando en una zona multifamiliar, pero multifamiliar pequeña, de planta baja, tres pisos y cuatro pisos con unidades chicas”, describe Maximiliano D’Aria, director de D’Aria Propiedades. La clave, coincide, está en que el cambio no desplazó la esencia, sino que la actualizó .

En términos de valores, La Calabria se posiciona como una alternativa más accesible dentro de San Isidro . Según coinciden los corredores consultados, los precios de venta se ubican entre un 10% y un 20% por debajo de zonas más consolidadas como la Avenida del Libertador o el Bajo. “Todo lo que son proyectos premium rondan los US$3500, US$4000 por metro cuadrado, mientras que en La Calabria estás entre los US$2700 y US$3000, US$3100”, explica D’Aria.

En alquileres , los valores rondan entre US$700 y US$800 mensuales para departamentos de dos ambientes y entre US$1200 y US$1300 para tres , en proyectos nuevos.

Para los especialistas, parte del atractivo de La Calabria tiene que ver con esa combinación difícil de encontrar en otras zonas del partido: precios accesibles, viviendas nuevas y cercanía al centro comercial de San Isidro. “A diferencia de otras localidades, todavía se encuentran muy buenos precios y en los últimos años hay mucha vida cultural, gastronómica y familiar . Además de ser una zona donde tiene toda la infraestructura a mano, los precios de las propiedades suelen ser bastante competitivos, con unidades relativamente nuevas y estilo moderno”, resume Igarzábal.

Esa convivencia entre lo de siempre y lo nuevo también se expresa en algunas de sus esquinas más icónicas . Es un barrio que no borra su historia, sino que la transforma, y en ese proceso aparecen proyectos que dialogan con la memoria en lugar de reemplazarla .

Un caso puntual es el de la histórica heladería Los Alpes , que durante más de seis décadas funcionó en el cruce de Don Bosco y Monseñor Alberti, frente a la plaza Castiglia, como lugar de encuentro de los vecinos . “Los Alpes fue un punto emblemático y algo que todos recordamos con mucho cariño. Era salir del colegio en verano y correr a la plaza y tomar un helado, era ir con nuestros padres a comprar helado el fin de semana con una sonrisa dibujada de oreja a oreja”, comenta Juan Casiraghi, de la desarrolladora CAPCO.

Ese recuerdo compartido fue también el punto de partida del proyecto que hoy se desarrolla en el mismo terreno . “Desde el momento que compramos el terreno sabíamos que teníamos una responsabilidad enorme, y que teníamos que hacer algo que estuviera a la altura de esta esquina tan emblemática de San Isidro”, explica Casiraghi. “Siendo de la zona, pasar por ahí y ver todo clausurado y en estado de abandono nos llenaba de tristeza. Nos propusimos crear un proyecto único que volviera a poner a esta querida esquina en el lugar que supo tener ”, agrega.

Para Flexer, de Inmobiliaria Narvaez que comercializa ese emprendimiento, este tipo de proyectos sintetiza el momento que atraviesa el barrio . “La Calabria combina tres factores muy valorados hoy: vida barrial, verde y conectividad. Para los jóvenes, representa la posibilidad de vivir cerca de todo y en muchos casos de sus familias y círculo social pero en un entorno más relajado y accesible en precio que otras áreas del partido”, afirma.

Se trata de un edificio de baja altura con viviendas multifamiliares y locales en planta baja , una decisión que busca sostener la vida urbana de la esquina. “Desde el inicio nos propusimos mantener un frente comercial sobre Don Bosco, con dos locales muy lindos y luminosos, justamente porque nuestro sueño es que la esquina vuelva a ser ese punto de encuentro de los vecinos. Creo que se puede armar un núcleo comercial/gastronómico muy interesante”, agrega Casiraghi.

El desarrollo contará con 18 unidades de dos y tres ambientes, con balcones con parrilla y uno o dos baños completos. Las unidades de la última planta a su vez tendrán terrazas privadas . Los precios para las unidades de dos ambientes parten en los US$150.900 mientras que las unidades de 3 ambientes arrancan en los US$206.400. La fecha de entrega es en junio del 2027.

Respecto a las tipologías que predominan en la zona, la mayoría son unidades apuntan principalmente a gente joven , que deja las viviendas familiares y pasa a tener su primer departamento. Es un público exigente: quieren tener buenos balcones y principalmente parrillas en las unidades, que es lo que la gente de San Isidro está acostumbrada de sus casas familiares, agrega D’Aria, que comercializa proyectos en la zona como Cavallini, Palizzi y Caravaggio . El primero es un edificio con diez unidades de dos y tres ambientes, ubicado en la esquina de las calles Liniers y General Paz, cuyos precios de venta van desde los US$195.412 . El segundo se encuentra en la calle Monseñor Alberti 930 y cuenta con 3 niveles de semipisos de 2, 3 y 4 ambientes, sus precios de venta van desde los US$174.000 . El último, ubicado en Francia 119, es de tres niveles de semipisos de 2 y 3 ambientes y sus precios de venta están a partir de los US$150,000 .

Respecto a quienes compran, los brokers explican que se trata, en gran medida, de vecinos del mismo partido. Flexer agrega otro perfil: profesionales y parejas que buscan su primera vivienda y también familias que priorizan vida de barrio y conectividad. No es una demanda especulativa, sino genuina , de personas que quieren vivir en la zona”, aclara. Habla con conocimiento de causa. Otro proyecto que comercializa Narvaez se encuentra en Obispo Terrero 84 . Se trata de un edificio de escala chica con seis unidades, tres de dos ambientes y tres de tres ambientes, diseñadas con balcones aterrazados. ¿Los precios? Los dos ambientes parten desde US$171.000 , mientras que los de tres arrancan en torno a US$199.500 , con cocheras opcionales.

En definitiva, la transformación de Los Alpes funciona más como síntesis que como excepción . Un ejemplo de cómo La Calabria crece sin perder su identidad, resignificando espacios cargados de historia y adaptándolos a nuevas formas de habitar. La heladería ya no está, pero la esquina sigue cumpliendo su rol.

Fuente: La Nación