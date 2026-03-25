Adorni negó irregularidades y criticó al kirchnerismo

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El vocero presidencial Manuel Adorni se pronunció desde Casa Rosada tras las denuncias en su contra y afirmó que no brindará detalles sobre la causa porque podría “entorpecer la investigación”. Señaló que existe un proceso judicial en curso y que colaborará con toda la documentación requerida.





Durante su exposición, Adorni sostuvo: “No tengo nada que esconder”, y remarcó que su patrimonio fue construido antes de incorporarse al Gobierno. Recordó que trabajó “más de 25 años en el sector privado” y aseguró que está a disposición de la Justicia para esclarecer cualquier duda relacionada con su situación personal.





El portavoz también defendió la gestión del presidente Javier Milei, realizando comparaciones con administraciones anteriores. Aseguró que “ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra” y añadió que “un ministro gana casi la mitad de lo que ganaba con Alberto Fernández”, reafirmando: “No somos lo mismo que los que vinieron antes”.





En un tramo más confrontativo, cuestionó al kirchnerismo y a distintos sectores opositores. “No me voy a sentar a que nos den clases de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI ni los empresarios y periodistas que los ayudaron”, sentenció.