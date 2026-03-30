La TV Pública retransmitirá la señal de DirecTV en los partidos del Mundial que juegue la Selección argentina

La empresa estata l Radio y Televisión Argentina (RTA), que maneja Radio Nacional y la TV Pública, firmó un contrato con DirecTV y Torneos por los derechos para retransmitir 10 partidos del Mundial 2026 , incluyendo todos los que juegue la Selección Argentina de fútbol.

El contrato se firmó en el mes de enero, pero recién ahora trascendió que sería por un valor de US$ 4 millones , aunque las autoridades de RTA evitaron confirmarlo, por un tema de "confidencialidad comercial".

Es un valor inferior al de otros mundiales por los derechos de transmisión, porque se van a pasar menos partidos en los medios públicos y no podrán incluir relatores,

Clarín pudo reconstruir que la negociación con la empresa dueña de Torneos y DirecTV, titular de los derechos de transmisión, fue encarada desde el Gobierno por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari ; y el interventor de los Medios Públicos, Carlos Curci . También participó la vicejefa de Gabinete, Aimé "Meme" Vázquez , una funcionaria que asumió a fines de 2025, con el ascenso de Adorni.

"Vamos a poner programas propios hasta cinco minutos antes de que arranquen los partidos, con la previa; y una vez que terminen, a partir de cinco minutos después, también vamos a poder poner programas propios. Es un esquema similar al que se hizo con la Copa América, pero ahora con la retransmisión de DirecTV", dijo a Clarín una fuente del gobierno nacional.

"Es una empresa que está en crisis y no podemos darnos el lujo de armar super producciones con los partidos de la Selección, como hará Telefé, que hasta piensan llevar a personajes famosos para que transmitan desde allá. Pero todos van a poder ver los partidos de la Selección por la TV Pública y escucharlos por Radio Nacional, incluso con una propuesta diferente en nuestro canal de streaming en YouTube , sin que tengamos que poner plata de los impuestos de los argentinos", añadió una fuente oficial.

Los medios públicos buscarán compensar ese gasto con la venta de publicidad y haciendo coproducciones. Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es sostener la presencia en eventos deportivos masivos "sin repetir esquemas del pasado que generaron costos elevados y poco transparentes".

Hace dos meses, cuando se anunció el acuerdo, pero sin difundir los detalles, Adorni dijo en su cuenta de X (ex Twitter) que "la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo. Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos. Fin".

Una novedad que tendrá ahora la TV Pública será la transmisión de los partidos de la Selección por YouTube, pero con un mecanismo especial que acordó ese gigante tecnológico -propiedad de Google- con la FIFA.

Es que el canal de streaming de la TV Pública va a poder transmitir en vivo y directo hasta los primeros 10 minutos de cada partido, con comentarios y publicidad propia . El resto del partido seguirá con una transmisión estilo radial, desde los estudios, con relatos y comentarios, incluyendo algunas imágenes.

Lo harán en el programa "Leo Tour", por la TV Pública en YouTube, que ya viene transmitiendo todos los partidos en los que participa el capitán de la Selección Argentina, Leo Messi, como los que juega en el Inter de Miami y el amistoso que disputaron este viernes entre las selecciones de Argentina y Mauritania.

En cambio, el programa "Gritalo Mundial", que era una de las grandes apuestas del streaming de la TV Pública para el Mundial, dejó de tener la conducción de Marcelo Grandio , luego del escándalo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Y las autoridades de los medios públicos analizan su continuidad, pese a que lo estrenaron el 10 de febrero pasado, ya que es una coproducción con la productora Imhouse, de Grandio, que está bajo investigación judicial y por la cual fue allanada la semana pasada la TV Pública.

El acuerdo al que llegó el gobierno de Javier Milei con DirecTV y Torneos es diferente al que tuvieron las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri, para los mundiales de 2022 y 2018, respectivamente, cuando hubo equilibrio financiero, habían 32 selecciones y se jugaban 64 partidos.

En esas ocasiones, la TV Pública transmitió 32 partidos, el triple de los que se van a transmitir en el Mundial 2026 . Y enviaba a las sedes mundialistas equipos de producción para todos los partidos de la Selección argentina, donde no solo se vendía publicidad, sino que además se generaba contenido propio, con relatores y

Bajo el gobierno de Cristina Kirchner, en 2014, se transmitieron los 64 partidos (32 en vivo y la otra mitad en diferido), con un fuerte déficit financiero para los medios públicos, ya que esa vez no se vendió publicidad y tuvieron un costo de US$ 19 millones por la transmisión y otros US$ 5 millones para producción, muy por encima del costo que tuvieron los dos siguientes mundiales.

Las fuentes consultadas por Clarín destacaron que ahora habrá 104 partidos en este Mundial, de los cuales "los medios públicos van a poder pasar solo 10 partidos, todos los de la Selección argentina, que si llega a la final van a ser ocho, más otros dos partidos, pero hoy es imposible saber cuáles, ya que ni siquiera sabemos si clasifica la selección italiana al Mundial, por la ampliación del campeonato a 48 equipos", dijo una fuente oficial.

En este Mundial habrá un combo de contenidos donde las empresas podrán anunciar en los medios públicos, desde programas específicos sobre el Mundial, la previa y el momento posterior de los partidos. Además, "si la Selección avanza hacia la final y termina jugando ocho partidos, los últimos tendrán un costo mayor en la publicidad", aclaró una fuente oficial.

El primer partido de la Selección argentina será el martes 16 de junio, frente a Argelia, en el estadio Arrowhead, de Kansas City. Luego jugará la semana siguiente, el lunes 22, contra Austria, en el AT&T Stadium, de Dallas, el mismo lugar donde será el partido con Jordania, el sábado 27.

El partido inaugural del Mundial será el jueves 11 de junio , entre México y Sudáfrica, en el estadio Azteca, de la ciudad de México. Todo indica que ese partido no lo transmitirían los medios públicos, aunque todavía resta saber qué otros dos partidos pasarán la TV Pública y Radio Nacional, además de los ocho que juegue la Selección Argentina.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín