Murió María del Carmen Roqueta, la jueza que condenó a Jorge Rafael Videla por el robo de bebés en la dictadura

María del Carmen Roqueta , la jueza del tribunal que condenó a 50 años de cárcel al dictador Jorge Rafael Videla por el plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura militar, murió a los 72 años.

La magistrada fue presidenta del Tribunal Oral Federal N°6 de Buenos Aires y tuvo a cargo juicios emblemáticos contra represores de la última dictadura. Quedó en la historia por haber condenado a Videla por “la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad”.

En aquella sentencia de julio de 2012, que se dio a conocer tras 15 años de investigación, Roqueta junto a los jueces Julio Panelo y Domingo Altieri también condenaron a 30 años al ex jefe de inteligencia de la ESMA Jorge "el Tigre" Acosta y a 40 años al almirante Oscar Antonio Vañek. Además, determinaron 20 años de reclusión para el ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros y 15 para Reynaldo Benito Bignone.

En ese veredicto que se leyó en los tribunales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, también condenaron al médico de la ESMA, Jorge Magnacco, a 10 de cárcel. Aquella fue una megacausa en la que se investigaron 35 casos de apropiación.

Roqueta además fue la presidente del tribunal que condenó a prisión perpetua en 2011 a Alfredo Astiz y al "Tigre" Acosta , en lo que resultó una de las primeras sentencias fuertes tras la reapertura de los juicios de lesa humanidad.

Abuelas de Plaza de Mayo despidió a la jueza en un comunicado en el que destacó su "trayectoria amplia y comprometida con los derechos humanos". "Esperamos que su huella de justicia perdure en las nuevas generaciones, a quienes enseñó desde la docencia y su lugar de trabajo", expresa el comunicado que compartieron en redes sociales.

En 2019, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la declaró Personalidad Destacada de los Derechos Humanos por su compromiso con la restitución de la identidad de personas en el marco del Plan Sistemático de Apropiación de Personas y en causas por crímenes de lesa humanidad. "Debemos mantener siempre el Estado de derecho en su plenitud. Pusimos luz donde había tinieblas", resaltó Roqueta durante aquel homenaje.

"La Dra. Roqueta trabajó de forma incansablemente vinculando la documentación con los testimonios para reconstruir la historia de los casos juzgados posibilitando rearmar historias familiares enteras, el funcionamiento de maternidades clandestinas y haciendo que el Estado repare el daño causado en materia de identidad en los casos juzgados de hijas e hijos secuestrados junto a sus padres y quienes nacieron durante el cautiverio de sus madres", argumentaron en el proyecto de declaración de Personalidad Destacada.

El reconocimiento a Roqueta fue impulsado por la entonces diputada Victoria Montenegro, hija de desaparecidos cuyo caso fue uno de los que llevó adelante la jueza. "Se comprobó a través de su trabajo que hubo un robo sistemático de bebés. Hubo un terrorismo de Estado que no puede volver nunca más", dijo Montenegro durante la ceremonia.

Fuente: Clarín